Борца с сексуальными домогательствами обвинили в домогательствах

Джона Бейли, 75-летнего именитого американского кинооператора, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ и нынешнего президента Академии кинематографических искусств и наук США (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), той, что присуждает "Оскар", заподозрили в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщили в Академии, они рассматривает все поступающие жалобы, но из соображений конфиденциальности отказываются пока от любых комментариев инцидента - вплоть до полного завершения расследования.

Сам Бейли также отказался от комментариев.

По информации журнала, ссылающегося на собственный источник, рассмотрение проводится специальным подкомитетом Академии во главе с Дэвидом Рубином. Известно, что на кинематографиста поступили три отдельные жалобы.

Бейли родился в 1942 году в Миссури. Снимать начал в 1972-м, дебютировав фильмом ужасов "Предчувствие". На его счету такие ленты, как "Американский жиголо", "Люди-кошки", "Мисима: Жизнь в четырех главах" (это за нее он получил приз Канна), "Лучше не бывает", "День сурка". Пять фильмов, включая "Фарфоровую луну" с Эдом Харрисом, поставил как режиссер. В 2014 году получил премию американского Общества кинематографистов - за достижения. Президентом Американской киноакадемии был избран в августе прошлого года.

Что показательно, осень прошлого года, через некоторое время после того, как разгорелся скандал с Вайнштейном, Академия изгнала его из своих рядов, а Бейли уведомил всех "академиков" (более 8400 человек), что отныне организация станет тщательно изучать малейшие намеки на неподобающее поведение, и уж тем более - явные жалобы. При этом "не становясь на путь инквизиции".