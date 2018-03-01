Актриса, к которой не приставал Вайнштейн, основала движение

Актриса и модель Дайан Крюгер, известная тем, что к ней НЕ приставал Харви Вайнштейн, и актриса и певица Ванесса Паради, известная заступничеством за Джонни Деппа, своего бывшего любовника, обвиненного бывшей женой-бисексуалкой в терроре, встали у истока собственного национального движения новых песен о главном - против домогательств и сексуального насилия.

Об этом передает Voici.fr, уточняя, что движение это носит название #MaintenantOnAgit ("Теперь мы действуем") и включает в свои ряды 130 представительниц культуры Франции - актрис, продюсеров, режиссеров и "даже комиков".

Помимо Паради и немецко-американской Крюгер, живущей во Франции, в его рядах Тони Маршалл, Сара Форестье, Эммануэль Дево, Жюли Гайе, Забу Брайтман, другие.

Указано, что целью #MaintenantOnAgit будет поддержка пострадавших от любых форм сексуального насилия женщин и сбор средств на юристов, которым в будущем предстоит отстаивать права этих несчастных в судах.

Ранее мы писали, как Вайнштейн НЕ приставал к звезде "Британии" и "Гарри Поттера" Зои Уонамейкер и Кире Найтли.