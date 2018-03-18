Особенностью нынешних выборов в регионах стала небывало высокая активность избирателей. Как отметили в ЦИК, в большинстве регионов явка была гораздо выше, чем в 2012 году. Собственные корреспонденты "РГ" передают, что люди с раннего утра потянулись на избирательные участки.

До бюллетеня - 200 километров

Одними из первых в стране приступили к голосованию на выборах президента РФ жители Сахалинской области. В Углегорском районе, как рассказала "РГ" председатель регионального избиркома Виктория Черкасова, один из участков для голосования открылся уже в шесть часов утра по местному времени.

- Это сделано по просьбе шахтеров, занятых добычей угля на Солнцевском разрезе, - пояснила Виктория Черкасова. - Они рано приступают к работе, поэтому обратились с просьбой, чтобы им дали возможность проголосовать до ее начала. Законодательство позволяет в таких ситуациях изменить время работы участков.

На избирательных участках в Сахалинской области отдали свои голоса российские звезды театра и кино Наталья Варлей, Сергей Степанченко, Ольга Будина, Ольга Кабо, Нина Шацкая, композитор Григорий Гладков. А в приморском городе Артем в 8 утра голосование открыл Николай Цискаридзе, руководитель Академии русского балета имени Вагановой, филиал которой открылся во Владивостоке в 2016 году.

На Камчатке 18 марта проголосовали даже те, кто находился в пути. 45 каюров традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия" заполнили бюллетени прямо на маршруте. "Он проходит вдали от населенных пунктов. К месту очередной стоянки прибыла выездная участковая избирательная комиссия", - рассказал заместитель руководителя "Берингии-2018" Артем Чернов.

В Хабаровске все имеющие российское гражданство хоккеисты клуба "Амур", а также молодежной команды "Тигры Амура" проголосовали на избирательном участке N 160, организованном в 38-й школе. Объяснили выбор тем, что здесь когда-то учился один из тренеров команды Станислав Басов. Узнав об этом, многие болельщики специально приехали на этот участок, чтобы сфотографироваться с игроками и получить автограф.

На избирательных участках тысячи колымчан приняли участие в конкурсе "В объективе - выборы!" - фотографировались со специальной фоторамкой и размещали снимки в соцсетях. "Я сегодня открыл ленту Инстаграма, а там - все мои друзья-знакомые в этой рамке", - рассказал житель Магадана Артем Ковалев.

Подобные фотоакции проходили и в других регионах. Например, в Татарстане любой желающий мог на избирательном участке сделать фото на память "Айда на выборы!".

В Еврейской автономной области четыре избирательных участка получили статус именных. Так, участок, находящийся в школе N 3 города Облучье, носит имя бывшего ученика школы, Героя Советского Союза Юрия Тварковского.

Семья оленеводов Ямала добиралась до избирательного участка в Яр-Сале с фактории Ярото больше 200 километров. Чтобы принять участие в выборах президента, они выехали глубокой ночью. Ехали на снегоходе всю ночь по бездорожью. И к утру добрались до избирательного участка.

- Нас шестеро приехало, чтобы проголосовать, - говорит оленевод Евгений Худи. - Всегда участвую в выборах президента. Раньше голосовал досрочно, нынче не получилось. Поэтому мы преодолели в общей сложности 400 км пути туда и обратно, чтобы выбрать президента. Это важно для нас и для наших детей, для будущего страны, - заключил оленевод.

К староверам на вертолете

Многие омичи приходили голосовать семьями. На участках много молодых избирателей. Многодетные родители Егор и Юля Мироненко пришли на участок вместе со своими сыновьями Львом, Лукьяном и маленьким полуторагодовалым Петром. Старшеклассник Лев Мироненко в силу возраста еще не может голосовать за президента, но за комфортную городскую среду его голос был принят.

- Мои родители голосуют сегодня за будущее страны, а я - за будущее Омска, за современный, комфортный, удобный город, в котором хочется жить и работать, - говорит Лев. - Каждый день я хожу на тренировки по бульвару Победы в центре города и мечтаю, чтобы он полностью преобразился.

За тем, что происходит на участке даже в Бердске (расположен в часе езды от Новосибирска), можно наблюдать не сходя со своего дивана. Системы видеонаблюдения установлены в 855 помещениях для голосования и во всех 44 территориальных избирательных комиссиях Новосибирской области. Кроме того, шесть избирательных участков оборудованы интерактивными тактильными модулями системы "Сурдофон". С их помощью граждане с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями слуха, могут получить информацию о выборах.

В одной из избирательных комиссий в Бердске рассказали, что все приходили радостные, улыбались. На участке девочка 2000 года рождения впервые голосовала, так радовалась этому.

Более 900 жителей 39 отдаленных поселков Таштагольского района Кемеровской области проголосовали еще в субботу. Избирательные комиссии добирались к ним на внедорожниках, снегоходах и лыжах. Компактные места проживания староверов облетели в день выборов на вертолете.

Старейший житель России, 122-летний Аппаз Илиев из Ингушетии проголосовал дома, сам поставил "птичку" в бюллетене

Петербуржцы голосовали даже на кораблях

В Северной столице, где зарегистрировано около 3,8 миллиона избирателей, в день голосования были открыты 1880 избирательных участков. В соседней Ленинградской области - 985, причем некоторые участки начали свою работу в семь утра, а один в Тихвине - еще на час раньше.

Петербуржцы могли посетить участки на вокзалах и в аэропорту, оборудованы они были даже на кораблях, которые сейчас находятся в плавании, а также на полярных станциях, рассказал глава городской избирательной комиссии Виктор Панкевич.

Невиданное ранее паломничество наблюдалось в школе N 197 на Фурштатской улице. Здесь голосовали военные и работники бюджетной сферы. "На школьных переменах в коридорах нет столько народу, сколько было в утренние часы 18 марта", - рассказывали очевидцы.

Не остались в стороне и петербургские долгожители. В Приморском районе, например, отдала свой голос Лидия Егоровна, которой месяц назад исполнилось 100 лет. Для нее голосование было организовано на дому. А в Красногвардейском районе бюллетень опустила 95-летняя Лидия Александровна - она пришла на участок лично, заявив, что будет ходить голосовать сама, пока ей будет позволять здоровье.

Из ЗАГСа - на выборы

Посещение избирательных участков стало хорошей семейной традицией. В Зеленодольске, что в Татарстане, молодая пара пришла на избирательный участок сразу после церемонии регистрации брака в ЗАГСе. Вместе с ними на выборах президента России проголосовали и 40 гостей свадьбы. По словам молодоженов, совместить бракосочетание с днем выборов главы государства они решили после помолвки.

Самая большая семья пришла на выборы в селе Крутинский Михайловского района под Волгоградом. 30 человек добирались на избирательный участок на своем автобусе, украшенном транспарантом "Потаповы - на выборы!" Валентина Потапова - мать многодетного семейства, кавалер ордена "Материнская слава" третьей и второй степени, двух медалей за материнство. Всего у нее девять детей. Сейчас у Валентины 16 внуков и три правнука.

- Мы выбираем не просто президента, а лидера нации, который должен быть сильным и уверенным в своих решениях, уметь адекватно отвечать на внешние угрозы и, конечно, заботиться о своем народе, - сказала Валентина Потапова. - И наша семья свой выбор сделала.

Один из старейших жителей планеты и старейший россиянин, запись о котором сделана в Книге рекордов России, 122-летний Аппаз Илиев проголосовал в высокогорном селении Гули Джейрахского района Ингушетии. Бюллетень для голосования горец опустил в урну у себя дома, куда по его просьбе пришли представители районной избирательной комиссии.

Несмотря на более чем столетний возраст, Аппаз хорошо говорит и двигается. "Галочку" он поставил самостоятельно в присутствии многочисленных гостей - местных журналистов и представителей администрации.

По сообщениям собкоров "РГ"