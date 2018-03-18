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18.03.2018 20:00
Рубрика: Власть

Кандидатский минимум

Как голосовали участники президентской кампании
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Кандидаты в президенты свой очевидный выбор откладывать не стали и с первых часов работы избирательных участков пошли на голосование. Большинство голосовали в Москве. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин с самого утра воскресенья уже был на избирательном участке. По традиции Путин голосовал в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в столице. Президент показал паспорт, получил бюллетень, зашел в кабинку для голосования, а затем опустил лист в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Путин признался журналистам, что для него не было проблем с выбором: "Почему "через не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны". На вопрос, какой процент голосов он будет считать для себя успешным, президент ответил, что любой, который "дает право исполнять должность президента". Задерживаться на участке глава государства не стал - несмотря на выходной день, в его графике было запланировано несколько рабочих встреч.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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Кандидат в президенты от "Партии Роста", бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовал на участке в краснодарском Абрау-Дюрсо. В десятом часу утра кандидат вместе со всей семьей - всего восемь человек - пришел на местный участок. Заполнив бюллетень первым, Титов подождал, пока это сделает вся семья, и призвал граждан тоже идти на участки в "слишком важный день для того, чтобы сидеть дома". Проведенную избирательную кампанию кандидат оценил высоко: "Наша задача была показать россиянам, что у нас был четкий план, как преобразовать экономику России".

Выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин голосовал в поселке Совхоз имени Ленина. Кандидат от коммунистов пребывал в хорошем расположении духа, но был немногословен. На участке он находился считаные минуты, которых ему хватило, чтобы получить бюллетень, заполнить его и отправить в КОИБ. "Великолепно!" - поднял Грудинин большой палец руки, поцеловал в щеку сотрудницу участковой комиссии, помогавшую ему с КОИБом, и покинул помещение. Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский на участок в школе в Крылатском районе Москвы пришел один. Отправить бюллетень в КОИБ у Явлинского получилось не сразу. Электронный комплекс "вернул" его кандидату с комментарием, что документ недействителен, но со второй попытки учел волеизъявление. Говорить журналистам, кому отдал свой голос, кандидат не стал, сославшись на тайну волеизъявления.

Владимир Путин по традиции голосовал в здании Российской академии наук

А вот ветеран президентских выборов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский посчитал, что скрывать ему совершенно нечего: сделав выбор, он продемонстрировал свой заполненный бюллетень. 18 марта Жириновский назвал самым важным днем в истории России, потому что выборы проходят в напряженной международной обстановке. "Угрозы в адрес страны звучат из Лондона, Вашингтона, Берлина", - заявил лидер ЛДПР. При этом он заверил, что Россия никому не позволит начать новую войну и обеспечит всему миру мир.

О русском выборе на участке в РАН говорил и кандидат Сергей Бабурин, выдвинутый партией "Российский общенародный союз". "Русский выбор делает не только Бабурин. Русский выбор делает народ, и если этот выбор будет осуществляться у нас в стране - а я уверен, что это будет так, - значит, мы все будем с вами удовлетворены", - считает он.

Фото: instagram.com/bilanofficial
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Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин уже 18 лет голосует на участке на Новослободской улице. И вчера он тоже пришел туда, вместе с матерью. Настроение, поделился Сурайкин с журналистами, боевое. С утра он успел съездить в Центризбирком, чтобы поговорить о значимости чистоты выборов. "Наша общая задача - чтобы был избран легитимный президент: без фальсификации, без нарушений", - заявил кандидат.

Кандидат Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива") на столичный участок 158 приехала с особой миссией. Вместе с дочерью супруга Полиной Виторган кандидат решила проверить, как работает новая система голосования по месту нахождения. "Мне казалось, что здесь могут быть какие-то проблемы, - объяснила кандидат такое решение. - У меня проблем не было". Пока сотрудники УИК заполняли журнал и выдавали бюллетень, Собчак поинтересовалась фактами нарушений, но их, заверили ее, зафиксировано не было. "На момент часа дня эти выборы пока прозрачнее, чем предыдущие", - подтвердила кандидат журналистам. "Мне кажется, что я сделала действительно максимум для того, чтобы эта кампания что-то значила для нашей большой страны", - заявила Собчак.

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