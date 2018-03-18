Матвиенко: Москва сможет "поставить на место" Лондон

У российских властей есть набор серьезных мер, которые позволят поставить Британию на место после тех действий, которые Лондон предпринял против Москвы в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии. Об этом заявила в эфире "Первого канала" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подтвердила позицию российской стороны о том, что обвинения Лондона в адрес России в связи с "делом Скрипаля" безосновательны. "Хочу вам сказать, что у нас есть набор серьезных мер, которые поставят их на место", - заявила глава Совфеда. При этом она не стала отвечать на вопрос ведущей Екатерины Стриженовой о том, что это за меры, сославшись на секретность информации.

Впрочем, кое о каких перспективах этого "дела" Матвиенко все же упомянула. "Они (британцы - Прим. "РГ") вынуждены будут привлечь Россию к расследованию", - заявила сенатор. Она пояснила, что Россия может на этом настаивать, поскольку в результате отравления пострадала гражданка РФ Юлия Скрипаль.

Матвиенко отметила, что Россия своими ответными действиями и настойчивым требованием соблюдать международное законодательство уже заставила Великобританию обратиться в Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) в связи с "делом Скрипаля". "Это предусмотрено всеми международными соглашениями, они не хотели этого делать, мы их обязали, заставили", - добавила она.

