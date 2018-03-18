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18.03.2018 21:02
Рубрика: Спорт

За гранью возможного

Российские атлеты заняли второе место в общекомандном зачете на самой сложной для себя зимней Паралимпиаде
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
В южнокорейском Пхенчхане в воскресенье, 18 марта, состоялась торжественная церемония закрытия XII Паралимпийских зимних Игр. Ее спортивные итоги для сборной России впечатляют: наша команда, выступавшая без целого ряда лидеров в отдельных видах программы, сумела занять второе место в общекомандном медальном зачете.
Фото: РИА Новости Нашей Михалине Лысовой побеждать в Пхенчхане помогал спортсмен-ведущий Алексей Иванов. Фото: РИА Новости
Нашей Михалине Лысовой побеждать в Пхенчхане помогал спортсмен-ведущий Алексей Иванов. Фото: РИА Новости

Напомним, что из-за временного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) наша сборная выступала в статусе делегации "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA), без флага и без гимна. На соревнования в Пхенчхане без должного объяснения причин не пригласили никого из мужской сборной по лыжным гонкам и биатлону, а ведь в Сочи-2014 атлеты с ограниченными возможностями из этих двух видов спорта завоевали 12 золотых наград.

Но даже в таких тяжелейших условиях, в заметном обескровленном составе наша сборная атлетов с ограниченными физическими возможностями выиграла восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград, уступив в таблице медалей только американцам. Потрясающий результат!

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лыжница Миленина: "Золото" Паралимпиады выиграла благодаря удаче

Даже глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс, который раньше в особых симпатиях к россиянам не был замечен, вынужден был признать беспримерное мужество "нейтральных" атлетов, продемонстрировавших в Корее предельный максимум своих возможностей.

- Они показали удивительную силу духа. Ведь для спортсмена очень тяжело, когда он не может представлять свою страну, когда на церемонии награждения в честь победы атлет не может услышать национальный гимн и спеть его, - сказал Парсонс на итоговом пресс-брифинге. - В сложившейся непростой ситуации россияне повели себя более чем достойно. Мне неизвестно о каких-либо случаях открытого выражения недовольства как со стороны "нейтральных" атлетов, так и по отношению к ним. Позитивный знак, который свидетельствует о зрелости мышления.

Наибольшее количество медалей высшей пробы в нашу общую копилку принесла дебютант паралимпиад москвичка Екатерина Румянцева, выступавшая в лыжных гонках и биатлоне для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - у нее три "золота" и еще два "серебра". В этой же категории главная соперница Румянцевой представительница свердловской области Анна Миленина взяла два "золота" и три "серебра".

Больше всего наград у Михалины Лысовой - шесть. Она выиграла два "золота", три "серебра" и одну "бронзу"

А по общему числу наград лидером сборной России оказалась еще одна спортсменка с Урала Михалина Лысова. Она также стартовала в лыжах и биатлоне, но в категории лиц с нарушением зрения. На третьей в своей карьере Паралимпиаде уроженка Нижнего Тагила при помощи спортсмена-ведущего Алексея Иванова добыла два "золота", три "серебра" и "бронзу".

Горнолыжник Алексей Бугаев сумел защитить выигранный четыре года назад в Сочи титул в суперкомбинации. Также на пьедестал почета поднимались Марта Зайнуллина (лыжи, биатлон), Валерий Редкозубов (горные лыжи, ведущий - Евгений Героев), Ирина Гуляева (биатлон).

Также наши спортсмены выступили в парасноуборде, который впервые был выделен в отдельный вид спорта, и в турнире по керлингу на колясках, где российская смешанная команда сумела занять высокое пятое место из дюжины участников, остановившись в шаге от плей-офф.

Среди зарубежных спортсменов наивысшего успеха добилась словацкая горнолыжница с нарушением зрения Генриетта Фаркасова - четыре победы и одно "серебро".

Лидеры медального зачета. Инфографика: «РГ».

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