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18.03.2018 09:00
Рубрика: ПДД

Почему отметка о согласии на донорство не появится в водительских правах

Текст: Владимир Баршев
С неожиданной инициативой выступил Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье". Они предлагают внести в водительское удостоверение отметку о согласии или несогласии водителя на посмертное донорство органов.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Как уже сообщала "РГ", внести такую новеллу предполагается в проект закона, который будет регулировать донорство и трансплантацию. Этот документ подготовило министерство здравоохранения и направило его в правительство. Соответственно, инициаторы направили свои поправки в минздрав. По их мнению, такой шаг позволит увеличить количество доноров.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Сейчас, если родственники или законный представитель погибшего заявили о несогласии с донорством, использовать его органы нельзя. Во всех остальных случаях действует презумпция согласия. Таким образом, ОНФ предлагает еще на стадии выдачи прав водителям задуматься о завещании.

Надо сказать, что сейчас такое согласие оформляется у нотариуса. В крайнем случае, его заверяет главврач больницы, если дело происходит в больнице. У инспектора ГИБДД права заверять такое согласие нет. Значит, за правами придется идти с оформленным у нотариуса согласием?

Российские права соответствуют требованиям Венской конвенции о дорожном движении. В этой конвенции четко указано, как должно выглядеть и что содержать в себе водительское удостоверение. Так вот отметок о согласии или несогласии на донорство приложение 6 "Национальное водительское удостоверение" этого международного документа не содержит. Если ввести в права новую графу, они перестанут соответствовать этой конвенции. А тогда с ними по Европе не попутешествуешь. Придется получать международные права.

Надо сказать, что конвенция - это международный документ. И он имеет большую юридическую силу, чем закон РФ. Поэтому в водительском удостоверении вряд ли появится такая отметка.

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#ПДД