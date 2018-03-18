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18.03.2018 11:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мосгоризбирком: Все избирательные участки Москвы работают в штатном режиме

Текст: Александр Мелешенко

Все 3620 избирательных участков Москвы открылись ровно в 8:00 и работают в штатном режиме. На некоторых участках, как уже сообщалось, образовались небольшие очереди из желающих проголосовать, но ожидание в них не превышало нескольких минут.

Об этом журналистам рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. "Более 1,5 тысячи избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, на остальных используются QR-коды, благодаря чему подсчет голосов должен будет проходить быстрее, - отметил он. - Технические проблемы с КОИБами возникли на двух участках, но они были оперативно устранены".

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Если с КОИБами возникают проблемы, то люди голосуют с помощью резервных ящиков для бюллетеней. После того, как КОИБы начинают работать штатно, резервный ящик опечатывается, а после бюллетени оттуда будут посчитаны вместе со всеми, пояснили в Мосгоризбиркоме.

В Москве постоянно зарегистрированы более 7,2 миллиона избирателей, однако их общее число выросло за счет иногородних граждан, написавших заявление о подкреплении к участку, расположенному в столице. По словам Горбунова, прикрепились к столичным избирательным участкам более 696 тысяч человек, а открепились более 521 тысячи.

Абсолютное большинство участков в Москве расположено по месту жительства горожан в разных частях мегаполиса, однако 175 участков работают в местах временного пребывания людей: в следственных изоляторах, на вокзалах, в больницах, учреждениях соцзащиты и других. Эти участки также открылись без проблем и работают штатно, отметил Горбунов.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты более 3620 избирательных участков - за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке - посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.

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