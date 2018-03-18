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18.03.2018 23:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мы обречены на успех. Владимир Путин выступил на Манежной площади

Действующий президент РФ Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Со словами благодарности он выступил со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым", который проходит на Манежной площади в Москве.

"Спасибо вам большое за поддержку! - сказал он. - Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат!" "Вы - наша команда и я - член вашей команды. Все, кто сегодня голосовал, - эта наша большая общенациональная команда", - добавил он, отметив, что видит в этом "как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень сложных условиях".

В результатах голосования Путин видит доверие и надежду на развитие страны.

Фото: Ирина Штольба/РГ
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"Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, - доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно", - заявил он.

Президент так же добавил, что очень важно сохранить это единство.

"Очень важно привлечь на свою сторону, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам нужно единство для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны чувствовать локоть каждого жителя страны. Мы не будем руководствоваться текущими конъюнктурными соображениями, мы будем думать о будущем, о будущем наших детей. Мы обречены на успех, да?!

Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России!", - добавил президент. 

Действующий глава государства продолжает уверенно лидировать на выборах президента России. После обработки половины бюллетеней (50,01%) Владимир Путин набирает 75,01% голосов.

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