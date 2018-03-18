Мы обречены на успех. Владимир Путин выступил на Манежной площади

Действующий президент РФ Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Со словами благодарности он выступил со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым", который проходит на Манежной площади в Москве.

"Спасибо вам большое за поддержку! - сказал он. - Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат!" "Вы - наша команда и я - член вашей команды. Все, кто сегодня голосовал, - эта наша большая общенациональная команда", - добавил он, отметив, что видит в этом "как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень сложных условиях".

В результатах голосования Путин видит доверие и надежду на развитие страны.

"Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, - доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно", - заявил он.

Президент так же добавил, что очень важно сохранить это единство.

"Очень важно привлечь на свою сторону, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам нужно единство для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны чувствовать локоть каждого жителя страны. Мы не будем руководствоваться текущими конъюнктурными соображениями, мы будем думать о будущем, о будущем наших детей. Мы обречены на успех, да?!

Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России!", - добавил президент.

Действующий глава государства продолжает уверенно лидировать на выборах президента России. После обработки половины бюллетеней (50,01%) Владимир Путин набирает 75,01% голосов.