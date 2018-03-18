В Москве проходит митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

На Манежной площади в Москве проходит митинг и концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. По данным ТАСС, вся площадь заполнена тысячами зрителей. На площади установлены видеоэкраны с названием мероприятия - "Россия. Севастополь. Крым". Для выступлений популярных артистов в конце площади оборудована большая сцена.

Один из участников рассказал, что считал своим долгом прийти на митинг, чтобы поддержать принятое четыре года назад руководством страны решение.

Напомним, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

14 марта 2018 года Владимир Путин лично поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией. В ходе поездки на полуостров глава государства принял участие в митинге-концерте "Севастополь. Крым. Россия", а также осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта в Симферополе.

Отметим, что по всему полуострову уже несколько дней проходят праздничные мероприятия. 18 марта на площади Ленина работала ярмарка, спортивные и развлекательные площадки, автотренажер и аттракционы. А несколько минут назад закончился праздничный концерт с участием артистов из Республики Крым, государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье", группы "Дискотека Авария". В завершении состоялся салют.