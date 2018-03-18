Камболов вызван в сборную России вместо Кокорина

Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов вызван в сборную России вместо травмированного форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, Кокорин уже на первых минутах матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпцига", состоявшегося в Питере в минувший четверг, вынужден был покинуть поле на специальном электромобиле из-за полученного повреждения. Позднее медики диагностировали у игрока разрыв крестообразной связки колена. На восстановление после подобной травмы требуется обычно не менее 4-5 месяцев. Это значит, что скорее всего Кокорин не сможет сыграть на домашнем чемпионате мира.

Что касается 28-летнего Камболова, в футболке национальной команды он провел уже два матча. Дебютировал за сборную защитник в марте 2015 года против Казахстана (0:0).

Сборной России в ближайшее время предстоит провести два товарищеских матча. 23 марта команда Станислава Черчесова примет в столичных "Лужниках" Бразилию, а 27-го сыграет с французами в Санкт-Петербурге.