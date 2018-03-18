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18.03.2018 10:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крым и Севастополь впервые выберут президента РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Республике Крым и Севастополе, которые в качестве полноценных субъектов Федерации участвуют в выборах президента России, открылись 1206 и 182 избирательных участка соответственно. Об этом сообщают избирательные комиссии регионов.

В Республике Крым проголосовать смогут почти 1,5 миллиона избирателей, в Севастополе - более 300 тысяч человек. Также организованы избирательные участки для строителей Крымского моста и международного аэропорта Симферополь.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Крым на выборы президента РФ приедут наблюдатели из Германии и Норвегии

Одним из первых проголосовал в здании художественной школы глава Крыма Сергей Аксенов.

- Я голосую за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию, - сказал он журналистам. - Сегодня всем необходимо помнить, что нужен каждый голос. Это ответственность, это гражданский долг каждого человека, это благодарность нашей стране России за мирное небо над головой. Поэтому ждем сегодня всех на избирательных участках. Наша страна будет развиваться и преодолеет все препятствия.

Аксенов не стал давать конкретных прогнозов явки на полуострове, отметив только, что она в любом случае будет очень высокой. Ведь для крымчан эти выборы имеют огромное значение: они проводятся 18 марта - то есть в тот самый день, когда в 2014 году был подписан договор о воссоединении Крыма и России. И сегодня на площади Ленина в Симферополе проводятся праздничные мероприятия и концерт по этому поводу.

В качестве наблюдателей на избирательных участках будут присутствовать 43 иностранных гражданина из 20 стран. Это народные дипломаты, общественники, журналисты и политики из Германии, Норвегии, Франции, Финляндии, Испанию, Израиля, Украины, Великобритании, Италии. Также в Крыму зарегистрированы и будут осуществлять общественный контроль на избирательных участках 3620 общественных наблюдателя.

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