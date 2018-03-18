Самая дорогая модель Volkswagen станет универсалом

Новый Volkswagen Arteon получит еще один тип кузова. Руководитель продуктовой линейки средне- и полноразмерных автомобилей Volkswagen доктор Эльмар-Мариус Личарз сказал в интервью изданию Auto Express, что он "хотел бы сделать Arteon Shooting Brake" (универсал, выполненный на базе спорткара).

Какие-либо подробности о новинке и ее конструкции официально пока не разглашаются. Также появилась информация о расширении силовой гаммы Volkswagen Arteon шестицилиндровым мотором, но каким именно, пока неизвестно.

Напомним, Volkswagen Arteon впервые был представлен публике в марте 2017 года в Женеве. В отсутствие представительского седана Phaeton, от наследника которого пришлось отказаться из-за финансовых соображений, именно Arteon стал самой большой и дорогой моделью марки в Европе.

Arteon построили на базе Passat восьмого поколения. Автомобиль оказался длиннее соплатформенного седана на 95 миллиметров (4862 миллиметра), на 39 миллиметров шире (1871 миллиметр) и на 29 миллиметров ниже (1427 миллиметров). Колесная база новинки больше на 50 миллиметров (2841 миллиметр). Объем багажника равен 563 литрам. Свободное пространство в отсеке вырастает до 1557 литров при сложенных задних сиденьях.

В моторную гамму вошли один 1,5-литровый (148 л.с.) и пара 2,0-литровых бензиновых моторов (188 и 276 л.с.), а также дизели - объёмом 2,0 литра и отдачей 148, 188 и 236 л.с. Коробки передач - 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот DSG, привод - передний или полный.

Европейские продажи лифтбека стартовали еще весной прошлого года, в США автомобиль можно будет купить в третьем квартале текущего года. По предварительным данным, Arteon доберется до России летом этого года.

Ранее, напомним, стало известно, что Volkswagen будет выпускать в России новый "народный кроссовер". Речь идет о машине, которая встанет в модельном ряду на ступень ниже популярного у нас Tiguan. Произойдет это после 2020 года.