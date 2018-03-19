ЦИК: Путин лидирует с 76,18% после обработки 80% протоколов

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,18% после обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом говорят оперативные данные Центральной избирательной комиссии.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,3% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98% голосов. Далее идет кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,53% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,92%, Борис Титов (Партия роста) с 0,70%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,67%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,64% голосов.

Ранее Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Поздно вечером он выступил со словами благодарности со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве. После выступления на митинге Владимир Путин приехал в штаб в Гостином дворе, где пообщался с волонтерами и доверенными лицами, а потом и с журналистами. Он также оставил подпись на "Доске победы".

Выборы президента России состоялись 18 марта. По всей стране - от Чукотки до Калининграда - голосование шло очень активно, во многих регионах явка избирателей оказалась выше, чем на прошлых президентских выборах в 2012 году.

