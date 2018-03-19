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19.03.2018 02:20
Рубрика: Власть

Результат Путина на выборах превзошел итоги голосования в 2012 году

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,47% после обработки 92,22% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Путин набирает более 50 млн голосов избирателей или 76,47%. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

 Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,05% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,85% голосов. Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,59% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,98%, Борис Титов (Партия роста) с 0,73%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов. 
Владимир Путин выступил на митинге и встретился со своим штабом

По данным Центризбиркома, Владимир Путин не просто лидирует с огромным отрывом от других кандидатов, но намного превзошел результат, полученный им на прошлых выборах.  В 2012 году за Путина проголосовало 45,6 млн избирателей, в 2004 году - 49 млн 563 тысячи 20 человек.

Ранее Спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила предварительную информацию о результатах выборов президента. "Это был феноменальный результат выборов и по явке, и по поддержке Владимира Путина за все годы его руководства. По оценкам - это более 50 миллионов граждан", - сказала парламентарий.

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