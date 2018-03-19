Результат Путина на выборах превзошел итоги голосования в 2012 году

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,47% после обработки 92,22% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Путин набирает более 50 млн голосов избирателей или 76,47%. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,05% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,85% голосов. Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,59% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,98%, Борис Титов (Партия роста) с 0,73%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

По данным Центризбиркома, Владимир Путин не просто лидирует с огромным отрывом от других кандидатов, но намного превзошел результат, полученный им на прошлых выборах. В 2012 году за Путина проголосовало 45,6 млн избирателей, в 2004 году - 49 млн 563 тысячи 20 человек.