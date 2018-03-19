Фотошпионы засняли обновленную Lada Granta во время тестов

В Сети снова появились фотографии обновленной Lada Granta. Снимки опубликованы в сообществе RCI News в социальной сети ВКонтакте.

Автомобиль, судя по всему, проходит дорожные испытания в Тольятти. Прототип на фото тщательно оклеен специальной маскировочной пленкой, но, несмотря на это, характер изменений дизайна понять можно.

Фото: www.vk.com/rcinews

Ожидается, что переднюю часть модели выполнят в икс-стиле Vesta и Xray. Также Granta, скорее всего, получит модернизированные фары и фонари. Задний номерной знак перенесут с бампера на крышку багажника, форма которой слегка изменится.

Кроме того, предполагается, что обновленная Granta будет отличаться от предшественника другой передней панелью. Производство обновленной Granta стартует в августе нынешнего года. Тогда же, в августе, уйдет в историю "однокоренное" семейство Kalina, одновременно линейка Granta пополнится модификацией универсал.

Фото: www.vk.com/rcinews

По предварительной информации, обновленную Granta представят на Московском международном автосалоне, который откроется в конце августа текущего года. Производство машины начнется, вероятно, сразу после премьеры.

Ранее обновленную модель сфотографировали в научно-техническом центре АвтоВАЗа.

Отметим, что нынешнюю версию седана Granta можно приобрести по цене от 399 900 рублей. Автомобиль оснащается бензиновым мотором 1.6 мощностью 87, 98 или 106 л.с. Трансмиссии - пятиступенчатая "механика", четырехдиапазонный "автомат" или "робот". У седана также есть "заряженная" модификация Sport со 114-сильным мотором.

Недавно АвтоВАЗ заявил, что выпуск лифтбеков Lada Granta Liftback стартовал в Тольятти. Ранее эти машины собирали в Ижевске.

Кроме того, в конце февраля стартовали продажи Lada Granta City. Автомобиль с "городским характером" можно купить по цене от 492 400 рублей.