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19.03.2018 03:30
Рубрика: В мире

Из-под обломков рухнувшего моста в Майами извлекли 6 человек

Власти сообщили о завершении работ по извлечению тел погибших из-под обломков рухнувшего моста в Майами.

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"Жертвами трагедии стали шесть человек. Это окончательное число, мы уверены в этом", - рассказал глава полицейского управления Хуан Перес. Он отметил, что в результате происшествия различные травмы получили порядка 10 человек.

Напомним, пешеходный мост через семиполосное шоссе рухнул 15 марта. Двумя днями ранее один из инженеров, возводивший объект, заметил трещины на конструкции. Информацию об этом Денни Пейт направил в транспортное управление штата Флорида. Как пишет ТАСС, мост не был до конца достроен. Основную секцию конструкции массой около 950 тонн установили в прошлые выходные.

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