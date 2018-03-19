Киргизия после победы Путина продолжит углублять сотрудничество с РФ

Киргизия продолжит развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы республики Сооронбая Жээнбекова Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах в РФ.

"Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством всенародного доверия лично вам и выбранному вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности", - цитирует ТАСС текст телеграммы.

Глава киргизского государства заверил, что Бишкек продолжит развивать отношения с РФ.

"С чувством глубокого удовлетворения отмечаю высокий уровень союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией, - приводит агентство слова Жээнбекова. - Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее углублять кыргызско-российское взаимовыгодное сотрудничество в русле традиционной дружбы и доверия".

Президент Киргизии пожелал Путину "успехов на высшем государственном посту", а всему российскому народу "мира и процветания".