В мире
19.03.2018 08:20

Лукашенко поздравил Путина с рекордными результатами на выборах

Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с отличным результатом на выборах президента Российской Федерации.
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"Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Кроме того, он пожелал Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо народа России.

Центризбирком обработал 99,79% протоколов участковых комиссий: Владимир Путин получил 76,67% голосов. Это рекорд в истории постсоветской России.

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