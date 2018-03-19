Лукашенко поздравил Путина с рекордными результатами на выборах

Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с отличным результатом на выборах президента Российской Федерации.

"Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Кроме того, он пожелал Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо народа России.

Центризбирком обработал 99,79% протоколов участковых комиссий: Владимир Путин получил 76,67% голосов. Это рекорд в истории постсоветской России.