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19.03.2018 15:04
Рубрика: Власть

Медведев попросил подчиненных сосредоточиться на исполнении поручений

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство до истечения срока своих полномочий должно обеспечить бесперебойное функционирование экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Действующий состав правительства, завершающий по Конституции свои полномочия, должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики, социальной сферы в текущий период, сделать все необходимое для подготовки дальнейшего развития страны в соответствии с намеченными планами, - подчеркнул его председатель в ходе совещания со своими заместителями.

Фото: пресс-служба СФ
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В воскресенье в России прошли выбора президента, на которых победу одерживает Владимир Путин. После его инаугурации кабинет Дмитрия Медведев, как это и положено, подаст в отставку. Он рассказал, что накануне передал победителю поздравления от имени членов правительства.

- Центризбирком уже заявил, что, по предварительным подсчетам, большинство граждан нашей страны выразило поддержку действующему главе государства. Это значит, что наша страна продолжит развиваться, продолжит двигаться вперед. Работы будет достаточно, - подчеркнул премьер.

Этому составу кабинета министров предстоит приступить к исполнению задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию. Ранее глава государства подписал список соответствующих поручений. Теперь и премьер расписал задания конкретным министерствам и ведомствам. "Прошу в рамках своих полномочий сосредоточиться на исполнении этих поручений", - обратился он к подчиненным.

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