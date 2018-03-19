Медведев поздравил Путина с победой на выборах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах-2018.

"Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Как сообщили в ЦИК, Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Это абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента Российской Федерации. При этом явка составила 67,47 процента или 73,36 миллиона человек.

На подведение окончательных официальных результатов голосования у Центризбиркома есть десять дней.