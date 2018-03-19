Международные правозащитники призвали Киев признать наличие "тайных тюрем"

Международные правозащитные организации Amnesty International (AI) и Human Rights Watch (HRW) потребовали от официального Киева признать существование "тайных тюрем" на территории страны, а также наказания виновных в их создании. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой AI.

"Правительство Украины должно признать факты незаконных задержаний и содержания людей под стражей и принять меры, чтобы любые тайные места лишения свободы, если такие еще существуют, были ликвидированы", - говорится в заявлении. Также в нем содержится призыв к западным партнерам киевского режима "побудить руководство страны провести эффективное расследование и прекратить безнаказанность представителей власти, ответственных за насильственные исчезновения, незаконное содержание под стражей, пытки и другие виды жестокого обращения".

Правозащитники указывают на то, что несмотря на избыток объективных доказательств функционирования под прикрытием Службы безопасности Украины (СБУ) несуществующих документально мест заключения - в том числе и обнаруженных сотрудниками AI и HRW - украинская власть продолжает отрицать этот факт.

"Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости, и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека", - говорится в заявлении.

Напомним, начиная с 2015 года, обе правозащитные организации в своих докладах по итогам мониторинга ситуации на Украине указывали на факты, доказывающие существование тайных мест заключения на территории Украины. В минувший четверг ряд украинских СМИ опубликовали итоги журналистского расследования об одном из таких, якобы никогда не существовавших изоляторов СБУ в Харькове.