Мировые лидеры направили Владимиру Путину поздравительные телеграммы

Как сообщило агентство "Синьхуа", председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму, в которой подчеркнул, что "в последние годы народ России показывает единство и сплоченность, верно шагая по пути развития и возрождения великой державы, достиг значительных результатов в социально-экономическом развитии". Глава Поднебесной констатировал беспрецедентно высокий уровень отношений между двумя странами и выразил надежду на их дальнейшее развитие.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил Путина с высоким результатом на выборах, а российский народ "с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии". По его мнению, "сплоченность россиян вокруг своего лидера и его стремление к независимости и развитию представляют собой крепкую гарантию достижения мирового политического равновесия, основанного на справедливости, солидарности, уважении к международному праву и многополярности".

Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро направил российскому президенту "теплое поздравительное послание", сообщил глава кубинской дипмиссии в Москве Херардо Порталь.

Кстати первым из мировых лидеров, кто поздравил Владимира Путина, стал президент Сербии Александар Вучич. В его пресс-службе сообщили, что российскому лидеру пожелали "и далее решительно вести страну четко определенной дорогой прогресса во благо всех ее граждан". "Уверен, что своим выдающимся талантом лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов". Вучич выразил благодарность за вклад президента РФ в развитие двусторонних отношений, выразил готовность к дальнейшим шагам на этом направлении и пригласил посетить Сербию.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении считает, что результаты выборов в России "свидетельствуют о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене". Он уверен, что исторические узы взаимопонимания двух народов станут залогом "дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства".

Поздравления поступили от главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. В телеграмме Путину отмечается, что "под его эффективным руководством страна уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем". Кроме того, Назарбаев поздравил Путина по телефону.