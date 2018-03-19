Президент Венесуэлы поздравил Путина и российский народ

Правительство Венесуэлы опубликовало заявление с поздравительными словами президента Николаса Мадуро в адрес Владимира Путина, который показал высокий результат на выборах президента России.

В сообщении лидер Боливарианской республики также поздравил "славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического сознания и глубокой приверженности демократии в важный и исторический день выборов".

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Действующий глава государства Владимир Путин после обработки 90 процентов протоколов лидирует с 76,41 процента голосов.