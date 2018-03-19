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19.03.2018 02:35
Рубрика: В мире

Президент Венесуэлы поздравил Путина и российский народ

Правительство Венесуэлы опубликовало заявление с поздравительными словами президента Николаса Мадуро в адрес Владимира Путина, который показал высокий результат на выборах президента России.
Результат Путина на выборах превзошел итоги голосования в 2012 году

В сообщении лидер Боливарианской республики также поздравил "славный российский народ с демонстрацией патриотизма, высокого политического сознания и глубокой приверженности демократии в важный и исторический день выборов".

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Действующий глава государства Владимир Путин после обработки 90 процентов протоколов лидирует с 76,41 процента голосов.

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