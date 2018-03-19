После обработки всех бюллетеней в Подмосковье у Путина 74,49% голосов

В Подмосковье действующий президент России набрал 74,49 процента голосов. Такие данные озвучили в Центризбиркоме после обработки 100 процентов протоколов избирательных комиссий.

Свои голоса за Владимира Путина отдали свыше 2,75 миллиона жителей Московской области. На втором месте с результатом 12,88% - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,50%).

Ксения Собчак получила 2,13% голосов, лидер "Яблока" Григорий Явлинский набрал 1,34% , Борис Титов - 0,98%, Сергей Бабурин - 0,71%, Максим Сурайкин - 0,66%.

А вот окончательных данных по Москве пока нет. Подсчет бюллетеней продолжается. По состоянию на 06:00 в столице обработано 98,56% протоколов участковых избирательных комиссий.