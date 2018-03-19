В московском метро беременным раздадут тысячу красных значков

С 19 марта московский метрополитен снова начнет раздавать значки женщинам, которые готовятся стать матерью.

"Справку о беременности предоставлять не нужно", - рассказал РИА Новости заместитель мэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что первые 600 значков, на которых написано "Спасибо, что уступили место будущей маме", пассажирки разобрали за неделю.

По словам чиновника, красный значок должен стать символом вежливости и доброты. В поездах метро также развесят около трех тысяч информационных cтикеров с надписью: "Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам". Похожие акции проходят и в других городах мира.

Ранее в интервью "Российской газете" заммэра по транспорту рассказал о "наземном метро" в столице. Запустить движение по Московским центральным диаметрам (МЦД) планируют уже в следующем году.

Поезда МЦД будут останавливаться на всех станциях. Интервал составит всего шесть минут. Будет много пересадок на МЦК, станции метро, наземный транспорт, проработаны максимально удобные пешеходные связи. Главная задача - встроить железную дорогу в городской транспорт, как московский метрополитен, подчеркнул Ликсутов.