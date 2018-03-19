Пострадавших при аварии горняков вертолетом доставили в Оренбург

Двое пострадавших при обрушении на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) рабочих доставлены вертолетом санавиации в специализированные клиники Оренбурга. Мужчины 27 и 38 лет находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения Оренбургской области, сразу после аварии на шахте пострадавшие были доставлены в реанимацию горбольницы Гая. В город срочно вылетела реанимационная бригада службы санитарной авиации.

- Вертолет Ми-8, оснащенный необходимой медицинской техникой, прибыл в Гай в 13 часов 15 минут. А в 13.20 по запросу службы санавиации туда же прибыли врачи-нейрохирурги из Орска, - уточнили в пресс-службе минздрава.

Состояние пострадавших медики оценили как угрожающее жизни. Врачи провели экстренные мероприятия. Только после стабилизации состояния пациентов и оценки их транспортабельности было принято решение об эвакуации мужчин в областной центр вертолетом Ми-8 в сопровождении врачей-реаниматологов.

В аэропорту Оренбурга вертолет встречали две реанимационные бригады на реанимобилях.

По словам завотделением экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации областной клинической больницы Романа Пермякова, пострадавшие доставлены в специализированные медучреждения, где им будет оказана вся необходимая помощь. Состояние одного пациента специалистами оценивается как тяжелое, другого - как крайне тяжелое.

Как уже писала "РГ", по одной из версий, причиной ЧП на шахте стало падение в ствол подвесной платформы, которая доставляла людей и оборудование.