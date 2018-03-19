Стали известны причины ЧП на шахте под Оренбургом

Пострадавшие в шахте под Оренбургом горняки сорвались в ствол шахты в результате падения подвесной платформы, которая доставляла людей и оборудование. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на экстренные службы региона .

Как стало известно, двое пострадавших упали с высоты около ста метров. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Эвакуация остальных горняков из шахты не потребовалась. Предприятие продолжило работу. На место выехали следователи и специалисты Ростехнадзора. Они осматривают место происшествия и проводят проверку.

Как сообщалось ранее, это не первый несчастный случай на Гайском горно-обогатительном комбинате. В прошлом году здесь под колесами самосвала погиб 35-летний рабочий. В марте этого года около 600 горняков были эвакуированы из шахты после возгорания погрузчика.