Смерть замглавы минздрава Татарстана признали самоубийством

В Татарстане завершена проверка по факту смерти заместителя министра здравоохранения республики Елены Шишмаревой, которая являлась одной из подозреваемых в уголовном деле о хищении бюджетных средств.

Следователи установили, что 52-летняя женщина совершила суицид, следов криминального характера обнаружено не было.

Замглавы минздрава РТ была найдена мертвой 7 февраля этого года на территории ее дома в селе Столбищи недалеко от Казани.

- Запись с камер видеонаблюдения показала, что в тот день посторонние лица на территорию домохозяйства не заходили, автомобили возле него не останавливались. В доме отсутствовали признаки борьбы, порядок вещей нарушен не был, - сообщили в региональном управлении СК.

В ведомстве добавили, что расследование обстоятельств смерти замминистра завершено, уголовное дело возбуждено не будет.

Напомним, уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении ряда сотрудников министерства здравоохранения РТ 1 февраля этого года. Одним из фигурантов расследования стала Елена Шишмарева. За несколько дней до смерти женщина была задержана и помещена под домашний арест.