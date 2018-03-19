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19.03.2018 22:49
Рубрика: Спорт

Ускорился на вираже

Елистратов добился трех призовых мест на ЧМ в Монреале
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7520 (57)
Российские мастера шорт-трека более чем достойно выступили на чемпионате мира в канадском Монреале. Наш первый медалист зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане Семен Елистратов взял "бронзу" на "пятисотке" и "тысяче", также финишировал третьим в забеге на 3000 метров. Софья Просвирнова завоевала "серебро" на "тысяче".
Фото: РИА Новости Семен Елистратов стабильно держится в элите мирового шорт-трека, занимая призовые места на крупных турнирах. Фото: РИА Новости
Семен Елистратов стабильно держится в элите мирового шорт-трека, занимая призовые места на крупных турнирах. Фото: РИА Новости

Несмотря на то, что три года назад на домашнем ЧМ-2015 в Москве Елистратов победил на дистанции 1500 метров, именно нынешний сезон следует считать лучшим в карьере спортсмена. В Пхенчхане он выиграл первую личную олимпийскую медаль, а сейчас впервые за один чемпионат мира добился двух наград.

Обе монреальские "бронзы" Семен завоевал в присущем ему взрывном стиле. Большую часть забегов он находился за спиной лидеров, а затем совершал немыслимые рывки на последних отрезках дистанции, демонстрируя и ускорение, и ловкость лавирования между корпусами соперников.

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Заметим, что по итогам суперфинала на 3000 м медали отдельно не вручаются. В этом забеге участвуют восемь сильнейших скороходов по сумме баллов за занятые места на 500, 1000 и 1500 м. Именно после "трешки" определяется абсолютный чемпион мира. Сейчас это звание выиграл канадец Шарль Амлен. Продолжилась тенденция, свидетельствующая о колоссальной конкуренции в мужском шорт-треке. За последние девять сезонов никто не становился чемпионом дважды. Елистратов на этот раз пятый.

У 20-летней Софьи Просвирновой очевидный прорыв. Никогда раньше ее личные успехи не были столь впечатляющими. И важнее здесь, пожалуй, даже не "серебро" на "тысяче", а четвертое место в общей классификации многоборья. При этом россиянка стала лучшей из европейских участниц. "Большая" золотая награда у кореянки Чхве Мин Джон, которая выиграла уже третий ЧМ за последние четыре года.

К сожалению, сейчас довольно сильно сдал позиции шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. На дистанциях 500 и 1000 метров он остановился в четвертьфинале, на "полуторке" классифицирован 17-м, а в общей табеле о рангах замкнул топ-15. Не помог опыт 32-летнего Виктора решить задачу и в полуфинале эстафеты, где он бежал вместе с Семеном Елистратовым, Денисом Айрапетяном и Александром Шульгиновым. Перед забегом финала "В", не имеющего никакого принципиального значения в плане результата, тренеры заменили Ана на Павла Ситникова.

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