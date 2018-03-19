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Суд арестовал деньги и недвижимость бывшей жены Армена Джигарханяна

Новость 19.03.2018, 12:07 | Текст: Олег Усков

На квартиру бывшей жены Армена Джигарханяна и бывшего директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской, находящуюся на Молодогвардейской улице Москвы, а также на денежные средства Цымбалюк-Романовской на сумму в один миллион рублей, наложен арест.

Об этом передает сегодня ТАСС со ссылкой на адвоката Виталины Ларису Широкову.

"Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на один миллион млн рублей, который находится в банковской ячейке и также принадлежит Виталине", - перечислила Широкова.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Как ранее сообщалось, СК РФ предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ - "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Взял с нее подписку о невыезде.

Согласно версии следствия, супруга артиста незаконно собирала и предоставляла прессе информацию о личной жизни Джигарханяном - без его на то согласия.

Цымбалюк-Романовская обвинения отвергает.

Напомним, публичный скандал вокруг Виталины и Джигарханяна развернулся в октябре прошлого года, после того, как актер, попав в больницу, заявил, что жена желает его смерти - из корысти. И обворовывает его.

В результате Цымбалюк-Романовская уволилась с должности.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская сочетались браком в феврале 2016 года, развелись осенью прошлого.

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