В американском штате Техас произошел взрыв

В американском городе Остин (штат Техас) произошел взрыв. По данным Twitter городской полиции, в результате ЧП пострадали двое мужчин, они находятся в больнице. Других подробностей о состоянии их здоровья и причинах взрыва пока не сообщается.

Спецслужбы оцепили район происшествия, а полиция призвала жителей города избегать район.



Напомним, это уже не первое подобное ЧП в штате. Ранее сообщалось о трех случаях взрыва посылок в Остин за месяц. В результате инцидентов два человека погибли, еще двое получили ранения.