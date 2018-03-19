В воскресенье поздно вечером, когда во всей стране закрылись избирательные участки, Владимир Путин выступил со словами благодарности со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве, а затем приехал в свой избирательный штаб, где сделал сразу несколько важных заявлений.

В воскресенье на Манежной площади столицы прошел митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым", приуроченный к возвращению полуострова в состав страны. В этот день ровно четыре года назад были подписаны соответствующие межгосударственные соглашения. Мартовский мороз и пронизывающий ветер не стали препятствием для тысяч людей, заполнивших все пространство перед Историческим музеем. Еще днем все эти люди голосовали на избирательных участках и ждали появления безусловного лидера президентских выборов. Предварительные данные отдавали победу действующему главе государства.

Владимир Путин поблагодарил всех за поддержку. "Вы наша общая команда, и я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это большая общенациональная команда, - обратился он к собравшимся и всей стране. - Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно". Он подчеркнул, что сейчас важно сохранить это единство и привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. "Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед, а для того, чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина", - сказал президент.

Путин пообещал в ходе работы не руководствоваться текущими конъюнктурными соображениями. "Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей, и, действуя так, мы безусловно обречены на успех! Да?" - спросил он у народа.

- Да! - отозвались люди.

- Спасибо вам большое, - еще раз поблагодарил всех глава государства. - Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России.

Владимир Путин хотел было уйти со сцены, и участники митинга стали провожать его, скандируя фамилию главы государства. Тогда президент вернулся и показал, что здесь и сейчас главное. "Россия! Россия!" - заскандировал народ вслед за своим кандидатом.

После выступления на митинге Владимир Путин приехал в штаб в Гостином Дворе, где пообщался с волонтерами и доверенными лицами, а потом и с журналистами. Он также оставил подпись на "Доске победы".

"Нам очень важно, чтобы ... различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными", - сказал президент. Подходы к решению проблем могут быть разными, но хотелось бы, чтобы было искреннее стремление добиться максимальных результатов, заметил он.

"Очень важно объединять усилия всех людей даже вне зависимости от того, за какого конкретно кандидата люди проголосовали, почему - потому, что перед нами стоят очень сложные, непростые задачи, и нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в Послании, прорыв, рывок, - подчеркнул глава государства. - Мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата".

Путин сказал, что главная эмоция, которую он испытывает сейчас, - "благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать - вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга, так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор".

Журналисты спросили, будут ли изменения в кабмине, на что получили ответ: "Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации".

Путин назвал безобразием ограничение граждан РФ в Украине в праве выбирать президента России: "Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм". "Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив - сделаем все для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - заверил глава государства.

Владимир Путин - своим сторонникам: Все, кто сегодня голосовал, - эта наша большая общенациональная команда

Прокомментировал президент и дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации, и первое, что приходит в голову, что, если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать, - пояснил он. - У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей". "Мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали и готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим", - сказал глава государства. По его словам, в целом ситуация - полная чушь, "чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу". "Это немыслимо", - подчеркнул президент.

Журналисты спросили, рассматривает ли президент возможность участия в выборах-2030. "Мне кажется, то, что вы говорите, - это немножко смешно . Давайте посчитаем, я что - до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", - покачал головой глава государства.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назвал невероятными первые данные из Центризбиркома.

"Невероятная победа. Чувство такое, что та длинная, трудная работа была сделана не зря. Мы даже радовались бы меньшей цифре, если бы она была, но цифра, которую мы сейчас увидели, она говорит сама за себя - это мандат, который сегодня нужен Путину для дальнейших решений, а решений у него будет много", - сказал журналистам Кондрашов.

"Сейчас цифра явки оказывается выше, чем мы ожидали, процентов на 8-10. За это надо сказать спасибо Великобритании, потому что в очередной раз не просчитали российский менталитет", - заметил пресс-секретарь штаба.

"В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться. Потому что всякий раз, когда Россия огульно и без доказательств в чем-либо обвиняется, все, что делает русский народ, - это объединяется около центра силы. Центр силы - это, безусловно, сегодня Путин. Спасибо Британии, что нам сделали такую явку на выборы, о которой сами не мечтали", - подчеркнул Кондрашов.

Доверенные лица узнали о результатах голосования в штабе в Гостином Дворе, где на большом экране транслировали выступление главы ЦИК Эллы Памфиловой, а потом и концерт. Приглашенные внимательно слушали, фотографировались у баннеров, а также друг с другом - на память о таком торжественном событии.