Вышел тизер новой части культовой хоррор-комедии "Лепрекон"

На YouTube появился тизер-трейлер телекартины "Лепрекон возвращается" (Leprechaun Returns), восьмой части небезызвестной, важной жанровой франшизы. Изначально выполненной, как помним, в жанре комедийных ужасов.

Действие ленты развернется ровно через четверть века после событий оригинального фильма 1993 года, того, что с юной Дженнифер Энистон. И содержательно никак не изменится: "маниакальный Лепрекон делает все возможное (в том числе - совершает ужасающие убийства), чтобы найти украденный у него горшочек с золотом". Тот по недомыслию оказался в руках девиц-студенток, планирующих вложить добычу в развитие уютного гнездышка для сестринства.

Леприкона сыграл Линден Порко ("Культ Чаки"), бедных барышень - Тейлор Спрейтлер ("Ужас Амитивилля: Пробуждение", "Кости", "Кевин подождет"), Пепи Сонуга ("Эш против Зловещих мертвецов", "Фостеры"), Сай Беннетт (сериал "Падение Ордена", "Ангельское личико").

Сценарий написала актриса и продюсер Сьюзан Кейлли ("Эш против Зловещих мертвецов"), режиссер - Стивен Костански ("Пустота", "Мэнборг", "День отца").

Лепрекон - персонаж ирландского фольклора, фактурный квазилилипут, непрерывно злобно чахнующий над златом.

Первый фильм поставил Марк Джонс. Критика опус не одобрила. Что никак не сказалось на коммерческом успехе картины, породившей сонм сиквелов, где протагониста мотало непойми как. Вплоть до космоса (четвертый фильм, 1997-й).

В классической серии, до шестой ленты, лепрекона играл Уорвик Дэвис.

Премьеру part VIII канал SyFy посулил на следующий год, на март.