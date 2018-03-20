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20.03.2018 21:57
Рубрика: Коммерческий транспорт

Шофер останется в гараже

Беспилотное вождение не за горами
Текст: Александр Трохачев
Российская газета - Спецвыпуск №7521 (58)
Прошли времена, когда термин "беспилотник" применялся исключительно к летательным аппаратам. Сегодня на повестке дня беспилотные автомобили - транспортные средства, оборудованные системой автоматического управления без вмешательства человека.
Беспилотный пассажирский автобус "Шатл" — совместная разработка НАМИ и КАМАЗа. Фото: Куксин Сергей Беспилотный пассажирский автобус "Шатл" — совместная разработка НАМИ и КАМАЗа. Фото: Куксин Сергей
Беспилотный пассажирский автобус "Шатл" — совместная разработка НАМИ и КАМАЗа. Фото: Куксин Сергей

Коммерческий транспорт ждут большие перемены. Уже сегодня грузовики оборудуют системами распознавания топографии местности, "чтения" дорожных знаков и разметки, определения усталости водителя. Электронные помощники сканируют мертвые зоны, "видят" в темноте, сами переключают передачи и способны экстренно затормозить при возникновении опасности. Этим, собственно, никого уже не удивишь. Иное дело автономное вождение.

Проекты беспилотных грузовиков сегодня есть практически во всех странах с мощной экономикой. Достаточно вспомнить США и Илона Маска с его футуристичным магистральным траком Tesla. Работают над беспилотниками Австралия, Великобритания, Китай и Япония. Правда, в большинстве случаев проекты сводятся к оснащению серийных грузовиков электронными системами помощи водителю. Они способны без участия человека разогнать, затормозить, припарковать автомобиль. Но этого уже недостаточно.

Фото: depositphotos.com
Между Петербургом и Хельсинки пустят беспилотные автомобили

Кстати, магистральные перевозки важная, но далеко не единственная сфера использования беспилотных грузовиков. Такой транспорт можно и нужно задействовать в муниципальном секторе и сельском хозяйстве. Доказательством тому служат проекты Volvo Trucks. Например, в Бразилии на уборке сахарного тростника работает беспилотный грузовик Volvo FM270 (6x4). Он занят в окрестностях города Маринга, что в часе полета от Сан-Паулу. Автомобиль не повреждает растения и исключает потери, которые при наличии человека за рулем составляют около 4 процентов. Применение робототехники позволяет повысить урожайность до 10 тонн с гектара!

Другой проект шведов - Autonomous Refuse Truck. В нем участвуют производитель грузовиков Volvo Trucks и оператор по переработке бытовых отходов компания Renova. Мусоровоз на шасси Volvo FM330 (4x2) с автономной системой управления участвует в эксперименте с осени 2016 года. Он занят на вывозе отходов в Гётеборге и самостоятельно перемещается на основе данных с GPS-карт. Электроника предотвращает наезд на человека или животное в слепой зоне, исключает столкновение с другими автомобилями и объектами в зоне работы. В итоге экипаж сокращен до одного водителя-оператора, уменьшается расход топлива и сокращаются выбросы углекислого газа в атмосферу. Словом, выигрыш очевиден.

Законодательство стран ЕС в части автономного вождения пока не приведено к общему знаменателю

Европа давно озаботилась темой беспилотного вождения коммерческого транспорта, и тому есть несколько причин. Во-первых, в Старом Свете катастрофически не хватает квалифицированных водителей большегрузов - престиж профессии падает, а зарабатывать можно не меньше и в других отраслях. Во-вторых, на повестке дня повышение конкурентоспособности перевозчиков за счет снижения эксплуатационных затрат: управляемые компьютером автомобили потребляют меньше топлива и не подвергают компоненты повышенному износу. В-третьих, актуально обеспечение безопасности участников дорожного движения и сохранности грузов на новом уровне.

Фото: REUTERS
Беспилотное летающее такси начали тестировать в Новой Зеландии

"Без сомнения, автономные и полуавтономные грузовые автомобили станут обычным явлением на дорогах. Когда точно это произойдет, зависит от многих факторов: внесения изменений в ПДД, выработки законодательства, развития дорожной инфраструктуры и т.д. При этом автоматизация не означает устранение специалистов. Высококвалифицированные водители так же будут востребованы, поскольку торговые отношения развиваются, необходимость в транспортировках увеличивается. Автоматизация лишь позволит повысить их эффективность", - сообщил "РГ" представитель Volvo Group Trucks Russia Олег Васильченко.

В связи с этим многие производители создают транспортные средства, способные передвигаться по дорогам общего пользования автономно, а не под управлением водителя. И здесь пальма первенства принадлежит Daimler Trucks, который одним из первых европейских производителей коммерческой техники начал работы в этом направлении. И первым шагом было создание ведомого грузовика, способного ехать по автобану за ведущим автомобилем. Первая машина шла под управлением дальнобойщика, а вторая просто дублировала все действия сидящего за рулем. Тогда в кабине второго автомобиля должен был находиться свой водитель, чтобы в нужный момент взять управление на себя. И предполагалось, что такое разрешение будет дано только для движения по автобанам.

В Старом Свете остро не хватает квалифицированных водителей большегрузов - престиж профессии падает

Сегодня на повестке дня более сложные задачи. Транспортные компании хотят минимизировать затраты и объединяются в колонны беспилотных грузовиков разных брендов. Такой опыт, начиная с 2014 года, есть у DAF Trucks, MAN, Mercedes-Benz, Iveco, Scania, Volvo Trucks. Это и называется European Truck Platooning. Правда, законодательство стран ЕС в части автономного вождения пока так и не приведено к общему знаменателю.

Первый опыт практического применения European Truck Platooning появился в марте-апреле 2014 года. Тогда грузовые автопоезда несколькими колоннами выехали из Бельгии, Германии, Швеции и направились в Роттердам. Общая протяженность маршрута составила 2,1 тысячи километров. Беспилотники на колесах следовали за "вожаком" и поддерживали друг с другом связь через Wi-Fi.

Почта Японии начала испытания беспилотных автомобилей

Кроме европейского "Платунинга" существуют и монобрендовые проекты - достаточно вспомнить Mercedes-Benz и его концепцию Future Truck 2025. В рамках этого проекта магистральный тягач с автопилотом Highway Pilot способен безопасно передвигаться в составе 40-тонного автопоезда на скорости 84 километра в час. Первое одобрение на испытания такого автопилота Daimler Trucks получил в 2015 году. Дорожные тесты прошли на автомагистралях в штате Невада (США) и в земле Баден-Вюртемберг (Германия).

Человек за рулем уже именуется не водителем, а менеджером перевозок. Кстати, немцы создают и одиночные автопилотируемые развозные грузовики, фургоны и городские автобусы - Daimler и здесь впереди планеты всей. Хотя в своей погоне за прогрессом он не одинок: MAN тоже корпит над проектом Spacetruck. В таких инновационных системах используется адаптивный круиз-контроль, существует предупреждение о выезде из полосы движения, применяется автоматическое экстренное торможение до полной остановки. Электронные радары и сенсоры создают картину вокруг грузовика на 250 метров по направлению следования, обнаруживают неподвижные объекты, открытые колодцы и прочие препятствия. Информация между бортовой электроникой автомобиля и имплантированной системой безопасности осуществляется по беспроводной технологии.

10 миллиардов часов в год проводят в пробках водители по всему миру

Свое видение завтрашнего дня в области беспилотного управления транспортом представил и Камский автозавод. В том же 2014 году крупнейший российский производитель грузовых автомобилей обнародовал проект создания системы автономного движения по заранее спланированному маршруту. Концепция так и называется: "Проект 2020 года".

Он реализуется совместно с компанией Cognitive Technologies, разработчиком комплекса автономного управления автомобилем. На КАМАЗ возложена задача адаптировать свой грузовик под установку специального оборудования. Пробные заезды таких машин проводились уже неоднократно, и они вселяют уверенность. Кстати, проект создания беспилотных "КАМАЗов" разбит на этапы. Первый предусматривал создание автомобиля поколения К4 с компонентами системы ADAS, и он реализован в 2017 году. Второй этап ограничен рамками 2019 года и нацелен на применение систем автономного управления на машинах из Набережных Челнов поколения К5. Третий этап должен завершиться в 2025 году созданием полностью автономного автомобиля на платформе К6.

Правда, по соображениям безопасности использование таких транспортных средств пока допускается только на закрытых территориях. Это касается и городского пассажирского транспорта с автономным управлением - маршрутных такси в рамках проекта "Матрёшка" и автопилотируемого электробуса особо малого класса "Шатл" (совместная разработка КАМАЗа и НАМИ).

Фото: Хавьер Луэнго/ РИА Новости
Беспилотные автомобили появятся в России через десять лет

Между прочим, в России есть свой "Платунинг" под названием "Караван", охватывающий направление Сибирь и Дальний Восток. Специалисты находят весьма перспективным движение в колоннах на малозагруженных участках федеральных трасс и в области транспортировки опасных грузов. Правда, до коммерческой эксплуатации еще очень далеко - как пешком до Луны. К тому же серьезным ограничением по срокам вывода на рынок беспилотных грузовиков и автобусов является существующая транспортная инфраструктура.

По мнению специалистов, необходимые изменения в российском законодательстве появятся в 2019 году, а первые беспилотные "КАМАЗы" смогут выехать на дороги общего пользования уже в 2020 году. В общем, прогресс неизбежно ворвется в нашу жизнь, и на коне окажется тот, кто первым внедрит новые технологии в повседневную жизнь. И здесь, по мнению исполнительного директора Объединения автопроизводителей России Игоря Коровкина, необходимо всерьез задуматься о кибербезопасности: система автомнмного вождения должна быть надежно защищена от взлома.

Инфографика: Леонид Кулешов / Ирина Фурсова