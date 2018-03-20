Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Председатель Юнкер направил поздравительное послание Владимиру Путину", - сказал официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас, слава которого приводит РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили о серии поздравительных телефонных звонков Владимиру Путину от лидеров зарубежных стран. С победой на выборах Путина поздравили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Беларуси Александр Лукашенко и другие.

Согласно последним данным ЦИК, после обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин набирает 76,69 процента голосов.