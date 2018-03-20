На стыке февраля и марта эксперты автомобильного рынка традиционно анализируют продажи предыдущего года и прогнозируют обстановку на нынешний. "Подбивают" и обнародуют итоги и крупные автопроизводители.

Так, уже состоялись конференции "ForAuto-2018", организованная агентством "Автостат", две конференции по автопрому вообще и отдельно коммерческому транспорту - провела компания "АСМ-холдинг" - и Российский автомобильный форум - компания Adam Smith Conferences.

И наконец-то - впервые за пять последних лет! - у экспертов появился повод для оптимизма: рынок, затормозив падение к концу 2016 года, в 2017-м продемонстрировал рост во всех, ну или почти во всех сегментах. Оговорка "или" - не случайна, ибо статистические данные аналитических агентств несколько разнятся. Одни считают объемы производства, другие - продаж, третьи - регистрации в ГИБДД и т.д. В некоторых случаях дельта в оценках рынка может достигать пары десятков тысяч единиц. Например, оценивая динамику рынка автобусов, эксперты Ассоциации европейского бизнеса и "АСМ-холдинга" оперируют показателем минус 3,4 процента, PwC - плюс 13, а "Автостат" в разных презентациях называет то плюс 20, то плюс 13,4 процента. Так что будем ориентироваться на среднеоптимистичные данные.

Впрочем, оптимизм этот довольно сдержанный, и ура не кричит никто. Рост рынка в 2017 году был ожидаем (ну не может же он вечно падать), но по большому счету ничем не оправдан, так как перелома к лучшему в макроэкономической ситуации не произошло. К тому же ни один из сегментов и близко не достиг уровня продаж 2012-го: по словам директора "Автостата" Сергея Целикова, рынок грузовиков всех мастей сейчас ниже 2012 года на 38 процентов, рынок автобусов - на 29. То есть нынешнюю ситуацию на авторынке можно охарактеризовать как шаг вперед. Но после двух шагов назад.

Разумеется, без мер господдержки и такие вяло-оптимистичные результаты были бы невозможны. В целом, по данным Аналитического центра при правительстве РФ, на поддержку отрасли из бюджета было выделено 156,2 миллиарда рублей. Из них чисто на помощь рынку - 62,3 миллиарда. Планы господдержки отрасли на нынешний год пока официально не обнародованы, но, по предварительным данным, на поддержку рынка будет направлено около 35 миллиардов рублей.

Закрывается программа обновления колесных ТС (17,5 миллиарда в прошлом году), с 27,5 до 16 миллиардов сжимается льготное кредитование и льготный лизинг, на полмиллиарда уменьшатся субсидии на закупку ГМТ-техники.

Нынешнюю ситуацию на авторынке можно охарактеризовать как шаг вперед. Но после двух шагов назад

Ослабление дружеского плеча государства, конечно, печалит участников рынка. Но с другой стороны, если уж макроэкономическая ситуация сложится в нашу пользу, то рынок полезет вверх и без субсидий регулятора. Наглядный пример тому - все тот же 2012 год с самой мизерной поддержкой отрасли в нынешнем десятилетии: всего 7,4 миллиарда рублей. Но зато с объемом рынка в 3,07 миллиона единиц против 1,67 миллиона в 2017 году при поддержке в двадцать раз большей.

"В 2017 году благодаря реализованным мерам господдержки удалось предотвратить критический сценарий падения рынка коммерческого транспорта, - сообщили "РГ" в Группе ГАЗ. - В первую очередь это программа обновления колесных ТС; программа льготного лизинга; программа субсидирования на закупку автотранспорта, работающего на ГМТ. Они позволяют увеличить спрос и стимулируют выбытие из эксплуатации старой техники, не соответствующей современным стандартам безопасности и экологии. Сохранение комплекса этих мер в полном объеме было бы важно для поддержания в 2018 году той позитивной динамики, которая наметилась в прошлом году".

"При отсутствии или снижении господдержки автопрома роста в 2018 году не произойдет. Производители будут вынуждены давать клиентам выгоды за свой счет, дабы удержать и нарастить объем, но эффект от этого будет только в моменте. А для уверенной позиции отрасли необходимы долгосрочные инструменты по стимулированию спроса", - считает замдиректора департамента розничных продаж новых автомобилей ГК "АвтоСпецЦентр" Руслан Павлов.

Наблюдается неприятная тенденция: при увеличении продаж на рынке снижается доля российских брендов

"Программы поддержки оказали значительную помощь рынку в 2017 году. Однако наиболее эффективной была не программа утилизации, а программа льготного кредитования. С ее завершением доля продаж в кредит может снизиться оценочно на 25-30 процентов, до уровня 35-38 процентов", - говорит директор филиала финансовых услуг компании РОЛЬФ Ольга Бойко.

Впрочем, в прошлогоднем росте рынка "виновата" не только господдержка. "50-процентный рост обусловлен еще и низкой базой продаж 2016 года в сегменте импортных тяжелых грузовиков, необходимостью смены парка крупных логистических операторов, отложенным спросом. Интересный факт - рынок подержанных грузовиков в 2017-м вырос всего на 1 процент, а в 2018-м вовсе падает, что, по моему мнению, связано с отсутствием программ господдержки и сокращением количества частных владельцев грузовых авто на рынке", - считает директор департамента коммерческого транспорта ГК "АвтоСпецЦентр" Евгений Кангун.

А как оценивают итоги прошлого года сами автопроизводители? "Рынок грузовых автомобилей показывает отличные результаты. За прошлый год в России было зарегистрировано более 5600 грузовых автомобилей Scania, что на 150 процентов больше в сравнении с 2016 годом. В этом году мы планируем укрепить свои позиции на рынке РФ не только благодаря появлению нового модельного ряда грузовиков, но и уникальному инновационному пакету продуктов и услуг, которые позволяют клиентам повышать рентабельность бизнеса", - сообщил "РГ" начальник отдела региональных продаж компании "Скания-Русь" Александр Бабушкин.

"В 2017 году в дилерскую сеть и корпоративным клиентам было отгружено свыше 4000 единиц техники. Рост относительно результатов предыдущего года составил 52 процента, - комментирует Игорь Давыдов, операционный директор "Исузу Рус". - Мы наблюдали рост активности покупателей на протяжении всего года. Это, с одной стороны, было связано с реализацией отложенного спроса и обновлением автопарков крупных компаний, с другой - интерес клиентов подстегнули законодательные инициативы Таможенного союза, обязавшие производителей техники с 2018 года привести все новые модели в соответствие со стандартом Евро-5. Многие владельцы автопарков предпочли обновить свои машины, не дожидаясь вступления в силу новых правил и соответствующего подорожания техники".

10 процентов может составить рост рынка коммерческого транспорта по итогам 2018 года

Эти слова подтверждает перевозчик, замдиректора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег Гребенько: "В 2017 году мы ощутили увеличение активности на рынке и улучшение ситуации. Вырос спрос на услуги логистических и транспортных компаний, улучшилась экономическая ситуация. Поэтому наша компания приобрела в кредит 10 новых тягачей Scania R400. Мы закупаем их автомобили с 2000 года и довольны качеством и надежностью".

И тут вот какой неприятный для российского автопрома парадокс наблюдается: при общем росте продаж на рынке снижается доля отечественных брендов. Так, по данным "АСМ-Холдинга", продажи российских грузовиков в 2017 году подросли на 8 процентов, а зарубежных - на 110. Что касается исключительно тяжелых грузовиков, то, судя по отчету АЕБ, наши подросли на 31, иностранные - на 173 процента, а в автобусном сегменте дело вообще швах: падение 22 и рост 425 процентов соответственно.

Аналитики компании PwC сделали расклад по брендам. Так, в сегменте LCV доля ГАЗа пала на 1 процент (оставаясь при этом самой популярной маркой), УАЗа (несмотря на вывод на рынок новой модели UAZ Profi - на полтора. При этом Форд подрос на 2,7 процента, Ситроен - на 0,5. В средне- и крупнотоннажном сегменте КАМАЗ потерял 5 процентов (тоже оставаясь самым популярным брендом), ГАЗ - 3,9. А зарубежные марки прибавили от полутора до 5 процентов. Так что сам по себе напрашивается вывод: как только в экономике намечается хотя бы минимальное оживление, потребители забывают о патриотизме и предпочитают вкладывать средства в зарубежную технику. Есть о чем задуматься нашим автомобилестроителям!

А каких итогов ждать в нынешнем году? Эксперты весьма осторожны в прогнозах. По мнению Сергея Целикова, для форсированного роста рынка нет очевидных причин. Зато есть тормоза: это снижение покупательской способности населения, удорожание новых автомобилей (50 процентов за три последних года). Вывод эксперта: минимальный рост в пределах 10 процентов. Виктория Синичкина, представитель PwC,назвала ориентиры примерно такого же порядка: в LCV - плюс 12 процентов, средние и тяжелые грузовики прибавят 10, автобусы - 16 процентов. Замгендиректора "АСМ-Холдинга" Александр Ковригин менее оптимистичен: грузовики, включая LCV, в нынешнем году потеряют 3 процента, автобусы и микроавтобусы подрастут на 9 процентов.

По прогнозам РОЛЬФ, сообщил директор по развитию этой компании Владимир Мирошников, продажи новых автомобилей на российском рынке увеличатся, но рост едва ли превысит 10 процентов по сравнению с результатами прошлого года. Такую же цифру назвал "РГ" и Евгений Кангун ("АвтоСпецЦентр").

Специалисты Группы ГАЗ рассчитывают, что рынок LCV вырастет на 3-5 процента по сравнению с 2017 годом. Рынок будет уверенно расти, считает Дмитрий Колотильщиков, директор по коммерческим грузоперевозкам FM Logistic. И сейчас рынок ощущает острую нехватку в новой технике. "По нашим данным, крупные производители полуприцепов получили достаточно большое количество заказов из России. В общем, все указывает на устойчивый рост потребления нового коммерческого транспорта", - подчеркнул он.