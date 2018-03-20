Лидер Палестины назвал посла США "сыном собаки"

Махмуд Аббас публично оскорбил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. Выступая перед соратниками по правящему движению ФАТХ, лидер Палестины раскритиковал решение Дональда Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, а также сократить взнос в бюджет ООН для помощи палестинским беженцам.

"Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле", - заявил Аббас.

По данным РИА Новости, Дэвид Фридман, деловой партнер и личный друг Трампа, известен идеологической близостью к правящему в Израиле правому лагерю. Он имеет репутацию защитника и даже спонсора еврейских поселений.

Добавим, что палестинцы отказываются вести какой-либо диалог с Израилем и признавать Вашингтон посредником в ближневосточном урегулировании.