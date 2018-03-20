Мировые лидеры поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента, прошедших 18 марта. Среди них - президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Дональд Трамп по телефону поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. Лидеры обсудили много вопросов: от Сирии и Украины до энергетики. Также речь шла о возможной личной встрече. Разговор был ориентирован на преодоление проблем в российско-американских отношениях, сообщили в Кремле. Условлено о развитии двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве госдепартамента США.

Ангела Меркель, поздравляя Владимира Путина с переизбранием, пожелала успеха в решении стоящих задач, а также выразила надежду на конструктивное сотрудничество. "Сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между нашими государствами и народами", - цитирует послание канцлера пресс-служба кабмина ФРГ.

Биньямин Нетаньяху также выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества. "Примите мои искренние поздравления с победой на выборах. Я высоко ценю диалог между нами и жду продолжения совместной работы в духе доверия и взаимопонимания для продвижения жизненно важных интересов наших стран", - цитирует канцелярия выдержки из письма. Поздравили Путина и лидеры других государств, а также главы крупных международных организаций.