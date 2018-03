Оживление торговли подстегнуло продажи малотоннажных грузовиков

Российский рынок легкого коммерческого транспорта (LCV) в прошлом году показал двузначный рост и занял шестую строчку в европейском рейтинге. Однако оптимизм участников рынка сдерживают планы регулятора по повышению утилизационного сбора и сокращению мер господдержки, которые могут притормозить восстановление этого сегмента.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", продажи LCV в России в 2017 году составили более 108 тысяч единиц. Это на 16,7 процента больше, чем годом ранее и значительно выше, чем рост продаж на европейском рынке (около 4 процентов). Хорошие темпы роста позволили РФ занять почетное шестое место в европейском рейтинге, а российскому рынку сбыта заявить о себе, как о наиболее перспективном на континенте.

При этом у покупателей РФ лидирующие позиции все же занимают отечественные модели. Так, первую позицию нашего рынка в минувшем году традиционно заняла российская марка GAZ, на долю которой пришлось 44 процента. В количественном выражении это более 47 тысяч штук плюс 14 процентов к 2016 году. На втором месте также расположился россиянин - УАЗ. Его показатели превысили 20 тысяч автомобилей и выросли за год на 6 процентов. Третью строчку застолбила отечественная LADA с более чем 10 тысячами ТС и ростом на 31 процент. Первую пятерку замыкают Ford и Mercedes. Эксперты "АВТОСТАТа" отмечают, что самый высокий рыночный рост наблюдается, помимо Ford, еще у французских Citroen (+71,2 процента) и Peugeot (+52,8). При этом Fiat - единственный бренд в ТОП-10, у которого в 2017 году зафиксировано падение (-8,1 процента).

В модельной структуре лидерство держит Gazelle Next, объем рынка которой в 2017 году достиг 25,8 тысячи единиц, на 37,6 процента больше 2016 года. На нее пришлась почти четверть всего рынка новых LCV в России. Далее следует УАЗ 3909 (10,9 тысячи; +19 процентов). На третьей и четвертой строчках тоже отечественные модели - GAZ 3302 (10,8 тысячи; +3,1 процента) и LADA Largus VU (8,6 тысячи; +33,2 процента). Замыкает пятерку лидеров Ford Transit с 8,3 тысячи штук, показавший в ТОП-10 самую высокую динамику роста: 67,8 процента.

Высокая динамика продаж традиционно отмечена в декабре, когда отложенный спрос подогревается традиционными скидками и выгодными предложениями от производителей. По словам председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорга Шрайбера, итоги прошлого года на российском автомобильном рынке не могут не ободрять. Напомним, что в последний раз объем продаж рос в 2012-м, когда был установлен российский рекорд, после чего сбыт начал постепенно падать. Начавшееся же в марте 2017-го восстановление продолжилось вплоть до конца года. "Динамика декабрьских продаж осталась в гармонии с предыдущими месяцами: продажи улучшились в процентах на двузначную величину по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень важный шаг в правильном направлении уже сделан", - отмечает он.

Меры господдержки, включающие программы обновления парка и льготного лизинга, оказали положительное влияние на сегмент

Но показатели по итогам 2017 года могли бы оказаться и выше, считает начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков. Однако на малый и средний бизнес по-прежнему оказывает негативное влияние слишком высокие цены на новые легкие коммерческие автомобили - с 2012 года средняя цена выросла на 44 процента. А по сравнению с "пиковым" 2012 годом, когда продажи новых LCV составили 173,6 тысячи штук, сбыт в 2017 году по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Для сравнения, в денежном выражении рынок новых LCV в 2012 году составил 276,7 миллиарда рублей, а в 2017 году - 248,7. По мнению эксперта, основными факторами, которые в течение года определили наиболее значимые события в этом сегменте, стал прежде всего рост оборота оптовой (на 5,9 процента) и розничной торговли (на 1,2 процента). Он положительно повлиял на динамику грузооборота автотранспорта в целом (плюс 1,2 процента). Так же драйвером роста рынка LCV стало активное обновление автопарков перевозчиками, ставшее возможным благодаря укреплению курса рубля, стабилизации экономической ситуации и росту предпринимательской уверенности.

Меры господдержки, включающие программы обновления парка и льготного лизинга, также оказывают положительное влияние на сегмент. Так, закупки со стороны лизинговых компаний выросли почти вдвое. По некоторым оценкам, доля лизинга в продажах грузовых автомобилей достигла около 64 процентов. Активный рост закупок LCV наблюдался в сфере телекоммуникаций, в первую очередь со стороны "Ростелекома", который закупил крупную партию автомобилей марки "УАЗ" для обслуживания и эксплуатации сетей связи, передвижения бригад, устраняющих неполадки на линиях, а также более оперативного передвижения в труднодоступные районы. Эксперт АЦ считает, что в нынешнем году на рынок будет оказывать негативное влияние высокий уровень цен на новые автомобили. При благоприятных макроэкономических условиях стоит ожидать рост продаж до 117-125 тысяч единиц. Большинство производителей заложили на этот год рост производства выше 10 процентов, рассчитывая на фактор отложенного спроса и необходимость обновления парка предприятий малого и среднего бизнеса. Однако в Ассоциации европейского бизнеса, например, впервые за всю практику не стали обнародовать традиционный прогноз на год, поскольку его точность может быть серьезно откорректирована повышением акцизов и утилизационного сбора. Оба этих фактора могут обернуться серьезным ростом цен на новые автомобили, способным сгладить траекторию роста, начатого в минувшем году.

кстати

Как сообщили "РГ" в Группе ГАЗ, в течение первых двух месяцев нынешнего года рост рынка продолжился. Если существующая тенденция сохранится, то в первой половине 2018-го ожидается рост на уровне 7-8 процентов. При этом для ГАЗа важным драйвером в продажах станут две новые модели увеличенной грузоподъемности, производство которых было запущено в конце прошлого года, а вывод на рынок состоится в первой половине 2018-го. Это "ГАЗель NEXT" полной массой 4,6 тонн (грузоподъёмность 2,6 тонны) и "ГАЗон NEXT" полной массой 10 тонн (грузоподъёмность 6 тонн). Эти машины важны не только сами по себе, но и как платформы для развития широких линеек спецтехники ("ГАЗон NEXT") и фургонов и микроавтобусов ("ГАЗель NEXT").