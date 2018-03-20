Пострадавшие в ДТП под Воронежем оказались гражданами Армении

Все пострадавшие в крупной аварии под Воронежем являются гражданами Армении, сообщил ТАСС со ссылкой на главу региона Александра Гусева.

- По моей информации, все пострадавшие - граждане Армении. Они будут размещены в районной больнице, им окажут всю необходимую помощь. За остальными пассажирами придет автобус, - рассказал Гусев.

Десять пассажиров разбившегося автобуса забрали родственники, остальные размещены в придорожных гостиницах, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

- Полицейские предпринимают все меры, чтобы люди как можно быстрее выехали в Москву, - рассказала представитель пресс-службы регионального ГУ МВД Елена Подтынных.

Следственный комитет России начала доследственную проверку обстоятельств аварии. Его сотрудники, работающие на месте ДТП, выясняют, нет ли в случившемся признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, утром 20 марта на 673 километре трассы М-4 "Дон" автобус Ереван-Москва с 50 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшей навстречу фурой. В аварии погиб водитель грузовика и один из пассажиров автобуса. Еще восемь пассажиров пострадали.