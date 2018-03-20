Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

Российские дипломаты и их семьи, выдворение которых ранее одобрили власти Великобритании в связи с делом Скрипаля, покинули территорию посольства РФ в Лондоне. Как передает РИА Новости, колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов направилась в аэропорт.

Проводить коллег вышли все сотрудники российского диппредставительства. Соединенное Королевство покинут около 80-ти человек, включая членов семей дипломатов.

Отмечается, что посол РФ в Великобритании Александр Яковенко приедет в аэропорт, чтобы лично попрощаться с уезжающими дипломатами.

Напомним, что британские власти приняли решение о высылке 23 российских дипломатов, обвинив РФ в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В минувшую субботу Россия в качестве ответных мер на провокационные действия Лондона объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Москва также отозвала согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила на российской территории деятельность Британского совета.