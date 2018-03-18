"Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось", - сообщил глава МИД Королевства. По его словам, Лондон передаст в понедельник представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы отравляющего вещества по делу осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Технические эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Британию, мы поделимся с ними образцами, они будут протестированы международной лабораторией с наиболее высокой репутацией", - проинформировал Джонсон, добавив, что экспертиза займет как минимум две недели.

Заявление о возможном допуске российской стороны к обстоятельствам дела прозвучало после того, как Москва зеркально ответила на высылку дипломатов из Соединенного Королевства. 23 сотрудника британского посольства в Москве были объявлены персонами нон грата, им предписано в семидневный срок покинуть территорию России. Соответствующую ноту вручили вызванному во внешнеполитическое ведомство послу Соединенного Королевства Лори Бристоу.

Помимо выдворения дипломатов Москва отозвала свое согласие на открытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге, а также приняла решение прекратить деятельность на территории страны Британского совета. При этом в МИД предупредили, что "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер".

Как пояснила в интервью телеканалу "Россия 1" официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, "все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями, и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась". "Что касается генконсульства в Санкт-Петербурге, то это связано просто с диспропорцией", - отметила Захарова, напомнив, что у России помимо консульского отдела посольства в Лондоне было лишь генконсульство в Эдинбурге, в то время как у Британии - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

К работе Британского совета вопросы возникли из-за неурегулированности его статуса, что позволяло ему выступать и в качестве части британской дипмиссии, и в качестве неправительственной организации. "Несколько лет предлагали британцам привести деятельность Совета в соответствие с законом, реакция - ноль", - пояснила Захарова, добавив, что руководитель Британского совета может продолжить реализацию всех программ, но только в ином статусе. "Я ни в коем случае не хочу диктовать или влезать, так сказать, в их иерархию, но он может выполнять функции советника по культуре и заниматься продолжением всех тех программ, которые имеются. На программах это не скажется", - отметила представитель МИД.

Ни во времена СССР, ни во времена РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок"

Как отреагирует Лондон на эти меры, еще не ясно. "Мы рассмотрим наши будущие шаги в ближайшие дни вместе с нашими союзниками и партнерами", - заявила премьер Британии Тереза Мэй. Заявление Джонсона о готовности сотрудничать дает небольшой шанс на урегулирование ситуации, впрочем, он нивелируется маниакальной уверенностью британских политиков причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Обвинения строятся на том, что нервно-паралитический газ "Новичок", который предположительно использовался против экс-полковника, был разработан в России.

Между тем Захарова опровергла эту информацию. "Ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок", - заявила дипломат. По ее данным, это слово использовалось применительно к разрабатываемым на Западе химическим элементам и материалам. В 1990-е годы большое количество ученых эмигрировало из стран бывшего Советского Союза. "Они вывезли с собой технологии, которыми занимались в таких странах, как США, Великобритания, Словакия, Швеция. И именно в тот момент появляется удивительное название "Новичок" - так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России и всего, что связано с ней", - отметила Захарова.

"Этой концепцией некого слова, связанного с русскими, полностью уводится взгляд от самой формулы. Если премьер Британии и британские эксперты дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали эти вещества, тогда люди поймут, в каждой стране, о чем идет речь. На сегодняшний день никаких данных не было предоставлено о том веществе, которое было использовано", - отметила она.

"Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть, даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Она полагает, что дело Скрипаля может быть связано с ситуацией в Сирии. "Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьера Британии", - пояснила Захарова. Тема химического оружия также не случайна. Именно Россия вынудила САР уничтожить свои запасы отравляющих веществ. "Запад постоянно обвиняет Дамаск, а подспудно и Москву в использовании химического оружия на территории Сирии. У этого нет никаких оснований... Соответственно появляется еще одна провокация мирового уровня, где опять же используются термины "химическое оружие", "химическое вещество", "отравление химическими материалами", - заявила Захарова.

Она также назвала фальсификацией преподнесение британскими СМИ Скрипаля как "русского шпиона". "Какой же он русский шпион? Все наоборот. Он британский шпион! Скрипаль работал на спецслужбы Великобритании", - напомнила Захарова, подчеркнув, что Лондону он был передан "в целости и сохранности". "То, в каком состоянии он сейчас находится, - никто не знает, кроме тех людей, которые засекретили в Британии эту информацию. Никто не знает, где он и что с ним", - напомнила представитель МИД России.

Само "дело Скрипаля" она считает частью "огромного спектакля и шоу, которое дестабилизирует международную обстановку". "Зачем в начале марта, весной 2018 года нам все это нужно? Кто-нибудь задавал себе вопрос из здравомыслящих? Смысл-то какой в этом есть, кто является бенефициаром в этой ситуации? - поинтересовалась Захарова - Бенефициаром являются те, кто на протяжении нескольких лет придумывал истории про российскую агрессию".