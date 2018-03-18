"Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось", - сообщил глава МИД Королевства. По его словам, Лондон передаст в понедельник представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы отравляющего вещества по делу осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Технические эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Британию, мы поделимся с ними образцами, они будут протестированы международной лабораторией с наиболее высокой репутацией", - проинформировал Джонсон, добавив, что экспертиза займет как минимум две недели.
Заявление о возможном допуске российской стороны к обстоятельствам дела прозвучало после того, как Москва зеркально ответила на высылку дипломатов из Соединенного Королевства. 23 сотрудника британского посольства в Москве были объявлены персонами нон грата, им предписано в семидневный срок покинуть территорию России. Соответствующую ноту вручили вызванному во внешнеполитическое ведомство послу Соединенного Королевства Лори Бристоу.
Помимо выдворения дипломатов Москва отозвала свое согласие на открытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге, а также приняла решение прекратить деятельность на территории страны Британского совета. При этом в МИД предупредили, что "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер".
Как пояснила в интервью телеканалу "Россия 1" официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, "все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями, и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась". "Что касается генконсульства в Санкт-Петербурге, то это связано просто с диспропорцией", - отметила Захарова, напомнив, что у России помимо консульского отдела посольства в Лондоне было лишь генконсульство в Эдинбурге, в то время как у Британии - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
К работе Британского совета вопросы возникли из-за неурегулированности его статуса, что позволяло ему выступать и в качестве части британской дипмиссии, и в качестве неправительственной организации. "Несколько лет предлагали британцам привести деятельность Совета в соответствие с законом, реакция - ноль", - пояснила Захарова, добавив, что руководитель Британского совета может продолжить реализацию всех программ, но только в ином статусе. "Я ни в коем случае не хочу диктовать или влезать, так сказать, в их иерархию, но он может выполнять функции советника по культуре и заниматься продолжением всех тех программ, которые имеются. На программах это не скажется", - отметила представитель МИД.
Как отреагирует Лондон на эти меры, еще не ясно. "Мы рассмотрим наши будущие шаги в ближайшие дни вместе с нашими союзниками и партнерами", - заявила премьер Британии Тереза Мэй. Заявление Джонсона о готовности сотрудничать дает небольшой шанс на урегулирование ситуации, впрочем, он нивелируется маниакальной уверенностью британских политиков причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Обвинения строятся на том, что нервно-паралитический газ "Новичок", который предположительно использовался против экс-полковника, был разработан в России.
Между тем Захарова опровергла эту информацию. "Ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок", - заявила дипломат. По ее данным, это слово использовалось применительно к разрабатываемым на Западе химическим элементам и материалам. В 1990-е годы большое количество ученых эмигрировало из стран бывшего Советского Союза. "Они вывезли с собой технологии, которыми занимались в таких странах, как США, Великобритания, Словакия, Швеция. И именно в тот момент появляется удивительное название "Новичок" - так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России и всего, что связано с ней", - отметила Захарова.
"Этой концепцией некого слова, связанного с русскими, полностью уводится взгляд от самой формулы. Если премьер Британии и британские эксперты дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали эти вещества, тогда люди поймут, в каждой стране, о чем идет речь. На сегодняшний день никаких данных не было предоставлено о том веществе, которое было использовано", - отметила она.
"Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть, даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она полагает, что дело Скрипаля может быть связано с ситуацией в Сирии. "Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьера Британии", - пояснила Захарова. Тема химического оружия также не случайна. Именно Россия вынудила САР уничтожить свои запасы отравляющих веществ. "Запад постоянно обвиняет Дамаск, а подспудно и Москву в использовании химического оружия на территории Сирии. У этого нет никаких оснований... Соответственно появляется еще одна провокация мирового уровня, где опять же используются термины "химическое оружие", "химическое вещество", "отравление химическими материалами", - заявила Захарова.
Она также назвала фальсификацией преподнесение британскими СМИ Скрипаля как "русского шпиона". "Какой же он русский шпион? Все наоборот. Он британский шпион! Скрипаль работал на спецслужбы Великобритании", - напомнила Захарова, подчеркнув, что Лондону он был передан "в целости и сохранности". "То, в каком состоянии он сейчас находится, - никто не знает, кроме тех людей, которые засекретили в Британии эту информацию. Никто не знает, где он и что с ним", - напомнила представитель МИД России.
Само "дело Скрипаля" она считает частью "огромного спектакля и шоу, которое дестабилизирует международную обстановку". "Зачем в начале марта, весной 2018 года нам все это нужно? Кто-нибудь задавал себе вопрос из здравомыслящих? Смысл-то какой в этом есть, кто является бенефициаром в этой ситуации? - поинтересовалась Захарова - Бенефициаром являются те, кто на протяжении нескольких лет придумывал истории про российскую агрессию".