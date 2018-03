Шон Пенн написал дебютный роман

Актер, режиссер, сценарист, двукратный лауреат "Оскара", друг Уго Чавеса и вообще интересная личность Шон Пенн дебютировал в большой литературе - романом под названием "Боб Хани, который просто делает всякое" (Bob Honey Who Just Do Stuff). Издание в твердой обложке поступит в продажу 5 апреля по цене 14,99 фунтов стерлингов - примерно 1200 рублей.

Главный герой произведения - Боб Хани, проживающий в Калифорнии мужчина средних лет и многих талантов. В частности, он занимается поставками пиротехники и убийствами по найму - для таинственной правительственной организации.

По сюжету Бобу Хани также предстоит встретиться с бежавшим из тюрьмы наркобароном, персонажем, списанным, по мнению Daily Mail, с небезызвестного Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо - того самого, у которого Шон Пенн в 2015 году взял скандальное интервью, опубликованное в январе 2016-го в журнале Rolling Stone. Вскоре после этого Гусмана поймали, и есть мнение, что материал Пенна тому поспособствовал.

Кроме того, как отмечает ресурс The Bookseller, эпилог романа выполнен в форме поэмы, посвященной, помимо прочего, относительно недавно созданному и в короткие сроки набравшему внушительный вес общественному движению против домогательств и сексуального насилия #MeToo.

Отметим: одну из пяти своих номинаций на "Оскар" Шон Пенн получил за роль в фильме "Сладкий и гадкий" Вуди Аллена, обвиненного в январе этого года собственной приемной дочерью в педофилии.

Те, кому уже довелось прочитать "Боба Хани" высказываются крайне благожелательно. Например, лауреат Букеровской премии Салман Рушди утверждает, что Томасу Пинчону и Хантеру Томпсону роман бы точно понравился.