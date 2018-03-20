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В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи

Новость 20.03.2018, 20:02 | Текст: Дмитрий Сосновский

В Англии предложили назвать небольшой городок Эйлсбери в честь великого рок-музыканта, композитора и актера Дэвида Боуи, скончавшегося в январе 2016 года. 

Как сообщает BBC, фанат "Зигги Стардаста" Дэвид Стоппс запустил кампанию по переименованию Эйлсбери в Эйлсбоуи. Петицию уже подписали 314 человек.

Стоппс уже добился кое-каких успехов в увековечивании памяти музыканта - в городе благодаря его усилиям и краудфандингу 25 марта его тезке будет открыт памятник стоимостью 100 тысяч фунтов.

В новой петиции отмечается, что Эйлсбери многое связывает с Боуи. В частности, излагает свои аргументы Стоппс, образ Зигги был продемонстрирован на сцене впервые именно там.

Кроме того, он подчеркивает, что прецедентов хватает - Эйлсбери уже неоднократно менял название. Более того - не менее 57 раз.

Власти не стали отмахиваться от неординарной идеи, но и полностью энтузиазма поклонника не разделяют. Представитель администрации графства Бакингемшир, центром которого является Эйлсбери заявил следующее: "Идея интересная. И, возможно, нам всем следует 25 марта говорить: "Эйлсбоуи" - но всего один день!".

Тем временем журнал Rolling Stone сообщил, что мюзикл Боуи "Лазарь" (Lazarus) выйдет в формате фильма.

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