В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи

В Англии предложили назвать небольшой городок Эйлсбери в честь великого рок-музыканта, композитора и актера Дэвида Боуи, скончавшегося в январе 2016 года.

Как сообщает BBC, фанат "Зигги Стардаста" Дэвид Стоппс запустил кампанию по переименованию Эйлсбери в Эйлсбоуи. Петицию уже подписали 314 человек.

Стоппс уже добился кое-каких успехов в увековечивании памяти музыканта - в городе благодаря его усилиям и краудфандингу 25 марта его тезке будет открыт памятник стоимостью 100 тысяч фунтов.

This #DavidBowie statue, crowdfunded for £100,000 and depicting Bowie's various personas, is set to be unveiled later this month in UK town Aylesbury: https://t.co/pbim6q1nND pic.twitter.com/cQqSr3N7sy — Consequence of Sound (@consequence) 16 марта 2018 г.

В новой петиции отмечается, что Эйлсбери многое связывает с Боуи. В частности, излагает свои аргументы Стоппс, образ Зигги был продемонстрирован на сцене впервые именно там.

Кроме того, он подчеркивает, что прецедентов хватает - Эйлсбери уже неоднократно менял название. Более того - не менее 57 раз.

Власти не стали отмахиваться от неординарной идеи, но и полностью энтузиазма поклонника не разделяют. Представитель администрации графства Бакингемшир, центром которого является Эйлсбери заявил следующее: "Идея интересная. И, возможно, нам всем следует 25 марта говорить: "Эйлсбоуи" - но всего один день!".

Тем временем журнал Rolling Stone сообщил, что мюзикл Боуи "Лазарь" (Lazarus) выйдет в формате фильма.