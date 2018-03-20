В Кремле не считают недружественным отсутствие поздравлений от Трампа

В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений с победой на выборах от президента США Дональда Трампа.

"Утро вечера мудренее", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами", - заявил Песков.

"Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе", - добавил представитель Кремля, комментируя заявление Белого дома, что Трамп не планирует звонить Владимиру Путину с поздравлениями.

Песков не сказал, была ли телеграмма из США. "Я пока не могу ответить на этот вопрос, список очень большой - тот, что мы получаем по каналам МИД", - объяснил он.

Поздравительных посланий из-за рубежа очень много. "И я сейчас не могу точно сказать, была ли там из Америки", - заметил пресс-секретарь президента.