Вернувшиеся из Лондона дипломаты покидают "Внуково-2"

Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" с дипломатами на борту, следовавший из Лондона, благополучно приземлился в Москве в аэропорту "Внуково-2" в 22:15 по местному времени. В настоящий момент, сообщает РИА Новости, они покидают территорию воздушной гавани. Многих встречают родные и близкие.

Туманный Альбион под звуки марша "Прощание славянки" покинули 23 сотрудника российского диппредставительсва и члены их семей. В общей сложности на родину вернулись около 80 человек, включая детей. Самому маленькому пассажиру авиалайнера всего восемь недель.

На сборы дипломатам британские власти выделили всего неделю. За этот период нужно было упаковать вещи, забрать документы из школы и поликлиники. Впрочем, по признанию некоторых женщин, эти дни очень сплотили дипломатов, их семьи.

"Вместе плакали, вместе смеялись. Для нас это было и неожиданностью, и радостью, что возвращаемся домой", - рассказала "Первому каналу" Светлана Заря.

Напомним, что поводом к высылке дипломатов послужило отравление нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Соответствующее решение 14 марта огласила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая также объявила о приостановке контактов на высоком уровне. Лондон бездоказательно настаивает на причастности РФ к преступлению. Однако Москва категорически отрицает любые обвинения в свой адрес и требует разъяснений.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко лично приехал в лондонский аэропорт Станстед, чтобы попрощаться со своими коллегами. Он заверил, что все 23 высланных дипломата будут трудоустроены в министерствах иностранных дел и обороны.

"Все продолжат свою карьеру", - пояснил Яковенко.

По его словам, все вернутся на свои места, после чего смогут работать в Москве, через некоторое время, вероятно, дипломатам предложат посты в других странах.

"Так что это дело совершенно нормальное, житейское", - пояснил глава диппредставительства, добавив, что Лондон всегда был непростым местом работы для сотрудников МИДа. Сами дипломаты и члены их семей в общении с журналистами сохраняли хладнокровие.

"Морально было тяжело. Конечно, немножко было неожиданно, но где-то в глубине души были готовы к такому развитию событий", - отметила одна из жен дипломатов в общении с корреспондентом ВГТРК сложившуюся ситуацию.

Добавим, что недружественные шаги британских властей российская сторона не оставила без ответа. Москва в качестве зеркальных мер объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, которым также предписано покинуть территорию РФ в недельный срок.