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20.03.2018 12:22
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen почти полностью показал новый Touareg

Текст: Юрий Зубко

Volkswagen продолжает напоминать о своей главной премьере этого года: немецкая компания показала тизер нового поколения Touareg, который практически полностью рассекречивает модель.

Ролик демонстрирует светотехнику машины, элементы экстерьера и интерьера. Ранее компания уже рассказывала, что новый Touareg получит в качестве опции сложную матричную LED-оптику с 75 светодиодами в каждой фаре и высокой степенью адаптивности.

Фото: www.volkswagen-media-services.com
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Автомобиль переедет на платформу MLB Evo - на ней построены Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. Внедорожник получит пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Новинка будет доступна с полностью цифровой приборной панелью диагональю 12 дюймов, а также с 15-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Не исключено, что рядом функций автомобиля можно будет управлять при помощи жестов или голоса.

Оснащать следующий Touareg, скорее всего, станут бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 3,0 литра и трехлитровым дизелем. Не исключена и гибридная версия.

Новый Touareg покажут совсем скоро - 23 марта в Пекине. До России автомобиль доедет этим летом. Нынешняя версия модели доступна в России по цене от 3 029 000 рублей.

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#Volkswagen