Volkswagen показал еще один снимок нового Touareg

Volkswagen продолжает приоткрывать завесу тайны над новым поколением внедорожника Touareg, которое в конце марта будет представлено на Пекинском автосалоне.

На этот раз немецкий концерн показал тизер с передней фарой машины. Судя по снимку, она будет матричной с LED-элементами. По предварительной информации, инженеры разместили под стеклом сразу 75 светодиодов. В целом же дизайн светотехники сохранит фирменные черты VW.

Ранее компания намекнула на то, каким Touareg будет внешне, показав автомобиль на так называемом скетче (по сути, в набросках) и на видео в частичном камуфляже. Кроме того, был обнародован снимок салона. Правда, из-за намеренно неудачного ракурса он дал далеко не полную информацию.

Впрочем, о новом флагмане Volkswagen уже известно довольно много. Так, он встанет на модульную платформу Volkswagen MLB Evo (вслед за Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Audi Q7), окажется крупнее актуальной генерации, получит не только полный привод, но и пневмоподвеску и подруливающий механизм задних колес. В салоне появятся цифровая приборная панель и новая мультимедийная система с голосовым и жестовым управлением. Оснащать следующий Touareg, скорее всего, станут бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 3,0 литра и трехлитровым дизелем. Не исключена и гибридная версия.

В России актуальное поколение внедорожника пользуется хорошим спросом несмотря на цену от 3 029 000 рублей. В 2017 году россияне, согласно статистике "Автостат Инфо", поставили на учет 5 190 таких автомобилей, в 2016-м - 4 713. Новый ﻿Touareg ﻿обязательно доберется до нашего рынка, но даты пока не называются. В то же время в августе в рамках Московского автосалона желающие смогут протестировать внедорожник на открытой площадке.

Любопытно, что прямо сейчас новинка находится в нашей стране - Touareg своим ходом добирается до Пекина с автозавода в Словакии. Снимок автомобиля на фоне здания МГУ 13 марта появился в Twitter бренда.

Кстати, на днях ﻿представительство Volkswagen начало прием заказов на новый внедорожник Teramont. Семиместный SUV предлагают по цене от 2 799 000 рублей.