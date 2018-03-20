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20.03.2018 14:05
Рубрика: Власть

Володин: Мэй выступила агитатором на выборах президента РФ

Текст: Татьяна Замахина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй помогла мобилизовать россиян для того, чтобы они пошли на выборы президента РФ. О таком побочном эффекте бездоказательных обвинений в адрес России сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Некоторые из европейских политиков продолжают проводить агрессивную линию, в том числе и госпожа Мэй, - напомнил глава нижней палаты парламента РФ. - В данном случае она была агитатором, мобилизующим граждан нашей страны, потому что простить ей такие обвинения, не имеющие доказательной базы, никто не может.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В целом же и другие информационные атаки против России, развернутые за рубежом, имели обратный эффект.

- Атаки, идущие на нашу страну со стороны недружественных сил из-за рубежа, это политика санкционная, развернутая оголтелая информационная кампания против нашей страны еще больше сплотили граждан, избирателей вокруг Владимира Путина. И он получил такую поддержку,  - сказал Володин.

При этом возросший уровень поддержки Путина избирателями за рубежом показывал, что для них он и Россия - одно и то же.

- То, что результат принес такую поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор в поддержку президента Путина, они поддерживают Россию, - считает Володин.

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